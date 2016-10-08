TFF iddiaları reddetti!

TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu, bahse konu maçların organizasyonunda herhangi bir firma ile çalışmamıştır. Federasyon tüm organizasyonunu kendisi yapmakta olup, herhangi bir organizasyon firmasıyla çalışmamakta, bahsi geçen müsabakalarda da tamamen kendi personeli ve organizasyon olanakları kullanılmıştır." denildi.

Açıklamada ayrıca şu bilgilere yer verildi:

"3 Eylül 2015'te oynanan Letonya müsabakası için milli takım ve teknik heyet uçak kiralama, otel konaklama ve transfer giderleri tutarı 87.899 lira, saha markalama, bayrak, tribün alanları ve stadyum etrafı bayrak ve markalama, özel güvenlik, catering, bilet baskı, transfer ve tüm görevliler konaklama, iaşe giderleri; müsabaka ve organizasyon giderleri başlığı ile 423.561 lira tutmuştur.

6 Eylül 2015 tarihli Hollanda maçı için milli takım ve teknik heyet uçak kira, otel konaklama transfer giderleri olarak 87.500 lira, müsabaka ve organizasyon giderleri başlığıyla 561.956 lira tutmuştur.

Basında çıkan 7 milyon lira gibi bir tutar kesinlikle söz konusu olmadığı gibi, haberde adı geçen Zeki Can Baykan, Taner Ay ve Mehmet Günbaş adlı kişilere herhangi bir organizasyon işi yaptırılmamış, mal ve hizmet alımı yapılmamıştır."