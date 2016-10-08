Millilere özel ‘Airbus’
İzlanda maçı için 7 saatlik uçuş ile Konya'dan, Rejkavik'e hareket eden A Milli Takım için büyük 'Airbus' uçağı organize edildi. Maça sadece tek idmanla çıkacak millilerin, uçakta dinlenmesi adına her oyuncuya bir sıra ayarlandı ve Fatih Terim'in isteği ile futbolcular konforlu şekilde yolculuğunu gerçekleştirdi. THY, tam 14 kişilik mürettebat ekibi ile Ay-yıldızlılar'ı İzlanda'ya götürdü ve 3 pilot vardiyalı olarak görev yaptı.
- 08 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 22:20
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'dan flaş karar
Toplam 2
Yorum
GSLi1905 Yazık olmuş. Allah aşkına yazık bu kadınlar futbolun gideri ne kadardı çok merak ettim!
- Uğur formayı geri istiyor
Toplam 1
Yorum
aga Uğur Mustafa Yumlu ve Zeki gibi bir adamlar varken sen formaya hep kavuşursun, çalışmana gerek yok.Bankoooo....
- "Türkiye savaşarak beraberliği kurtardı"
Toplam 2
Yorum
....... KARTALLO : SEN SAHİ Mİ SÖYLÜYORSUN. KİH KİH.
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