 Millilere özel ‘Airbus’ – Fotomaç – 08 Ekim 2016
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    08 Ekim 2016, Cumartesi
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    Millilere özel ‘Airbus’

    Millilere özel ‘Airbus’
    İzlanda maçı için 7 saatlik uçuş ile Konya'dan, Rejkavik'e hareket eden A Milli Takım için büyük 'Airbus' uçağı organize edildi. Maça sadece tek idmanla çıkacak millilerin, uçakta dinlenmesi adına her oyuncuya bir sıra ayarlandı ve Fatih Terim'in isteği ile futbolcular konforlu şekilde yolculuğunu gerçekleştirdi. THY, tam 14 kişilik mürettebat ekibi ile Ay-yıldızlılar'ı İzlanda'ya götürdü ve 3 pilot vardiyalı olarak görev yaptı.
    1. 08 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:20
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