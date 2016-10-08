 İzlanda Türkiye'ye zor rakip – Fotomaç – 08 Ekim 2016
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    08 Ekim 2016, Cumartesi
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    İzlanda 'ye zor rakip

    İzlanda Türkiye'ye zor rakip

    A Milli Takımı, 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde yarınki rakibi İzlanda ile daha önce yaptığı 9 maçtan sadece 2'sini kazanabildi.

    A Milli Takımı, 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'ndaki üçüncü rakibi İzlanda ile daha önce 9 maç yaptı, sadece 2'sini kazanabildi.

    Milliler, 8'i resmi, biri özel olmak üzere yaptıkları 9 maçta 5 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı, 2 kez kazanabildi, 2 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

    Beşi İzlanda'da, 4'ü 'de oynanan bu maçlarda İzlanda'nın attığı 16 gole, Türkiye 10 golle yanıt verdi.

    Reykjavik'te galibiyet yok

    Türkiye, İzlanda ile deplasmanda oynadığı 5 maçın 4'ünü yitirdi, birinde berabere kaldı, galip gelemedi.

    İki ülke milli takımları, yarınki maçın oynanacağı başkent Reykjavik'te ikisi Dünya Kupası Elemeleri, ikisi Avrupa Şampiyonası Elemeleri, biri de özel olmak üzere 5 kez karşılaştı. Resmi maçlarda tek puanını 0-0'lık sonuçla 1990 Avrupa Şampiyonası elemelerinde alan ay-yıldızlı ekip, Dünya Kupası Elemeleri'ndeki maçları 2-0 ve 2-1, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki müsabakayı 3-0'lık skorlarla yitirdi, özel karşılaşmayı ise 5-1 kaybetti.

    İlk randevu 1980'de

    İlk olarak 24 Eylül 1980'de 1982 Dünya Kupası Elemeleri'nde İzmir'de karşı karşıya gelen iki ülke A milli takımlarının maçını İzlanda 3-1 kazandı. Bu karşılaşmada millilerin tek golünü, yarınki maçta Türk Milli Takımı'nın başında sahaya çıkacak Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim penaltıdan attı.

    Bu maçın rövanşını da 2-0 kaybeden ay-yıldızlılar, 1988'de 1990 Dünya Kupası Elemeleri'nde rakibiyle 1-1 berabere kalıp, rövanşı da 2-1 yitirdi.

    1991'de yapılan özel maçı İzlanda 5-1 gibi açık farklı skorla kazandı.

    İzlanda ve Türkiye, 1994'te 1996 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde eşleşti. İlk maçı 5-0 kazanan milliler, rövanşta ise golsüz berabere kaldı.

    Son dakika golüyle EURO 2016'ya

    İki ülke milli takımları, 2016 Avrupa Şampiyonası (EURO 2016) Elemeleri'nde de aynı grupta yer aldı.

    Ay-yıldızlı ekip, Reykjavik'te 9 Eylül 2014 tarihinde rakibine 3-0 yenilerek, grup maçlarına kötü bir başlangıç yaptı.

    Milliler, 13 Ekim 2010'da, gruptaki son maçında Konya'da ağırladığı rakibini son dakikada Selçuk İnan'ın serbest vuruştan attığı golle 1-0 yenerek, en iyi grup üçüncüsü olarak final biletini aldı.

    Maçlar

    Türkiye ile İzlanda A milli futbol takımları arasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

    Tarih Yer Organizasyon Sonuç
    24.09.1980 İzmir Dünya Kupası Elemeleri 1 - 3
    09.09.1981 Reykjavik Dünya Kupası Elemeleri 0 - 2
    12.10.1988 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri 1 - 1
    20.09.1989 Reykjavik Dünya Kupası Elemeleri 1 - 2
    17.07.1991 Reykjavik Özel 1 - 5
    12.10.1994 İstanbul Avrupa Şampiyonası Elemeleri 5 - 0
    11.10.1995 Reykjavik Avrupa Şampiyonası Elemeleri 0 - 0
    09.09.2014 Reykjavik Avrupa Şampiyonası Elemeleri 0 - 3
    13.10.2015 Konya Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1 - 0

    Not: Maç sonuçlarında ilk takım olarak Türkiye alınmıştır.

    1. 08 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 10:48
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