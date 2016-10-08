İzlanda Türkiye'ye zor rakip
A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde yarınki rakibi İzlanda ile daha önce yaptığı 9 maçtan sadece 2'sini kazanabildi.
A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'ndaki üçüncü rakibi İzlanda ile daha önce 9 maç yaptı, sadece 2'sini kazanabildi.
Milliler, 8'i resmi, biri özel olmak üzere yaptıkları 9 maçta 5 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı, 2 kez kazanabildi, 2 karşılaşma da berabere sonuçlandı.
Beşi İzlanda'da, 4'ü Türkiye'de oynanan bu maçlarda İzlanda'nın attığı 16 gole, Türkiye 10 golle yanıt verdi.
Reykjavik'te galibiyet yok
Türkiye, İzlanda ile deplasmanda oynadığı 5 maçın 4'ünü yitirdi, birinde berabere kaldı, galip gelemedi.
İki ülke milli takımları, yarınki maçın oynanacağı başkent Reykjavik'te ikisi Dünya Kupası Elemeleri, ikisi Avrupa Şampiyonası Elemeleri, biri de özel olmak üzere 5 kez karşılaştı. Resmi maçlarda tek puanını 0-0'lık sonuçla 1990 Avrupa Şampiyonası elemelerinde alan ay-yıldızlı ekip, Dünya Kupası Elemeleri'ndeki maçları 2-0 ve 2-1, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki müsabakayı 3-0'lık skorlarla yitirdi, özel karşılaşmayı ise 5-1 kaybetti.
İlk randevu 1980'de
İlk olarak 24 Eylül 1980'de 1982 Dünya Kupası Elemeleri'nde İzmir'de karşı karşıya gelen iki ülke A milli takımlarının maçını İzlanda 3-1 kazandı. Bu karşılaşmada millilerin tek golünü, yarınki maçta Türk Milli Takımı'nın başında sahaya çıkacak Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim penaltıdan attı.
Bu maçın rövanşını da 2-0 kaybeden ay-yıldızlılar, 1988'de 1990 Dünya Kupası Elemeleri'nde rakibiyle 1-1 berabere kalıp, rövanşı da 2-1 yitirdi.
1991'de yapılan özel maçı İzlanda 5-1 gibi açık farklı skorla kazandı.
İzlanda ve Türkiye, 1994'te 1996 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde eşleşti. İlk maçı 5-0 kazanan milliler, rövanşta ise golsüz berabere kaldı.
Son dakika golüyle EURO 2016'ya
İki ülke milli takımları, 2016 Avrupa Şampiyonası (EURO 2016) Elemeleri'nde de aynı grupta yer aldı.
Ay-yıldızlı ekip, Reykjavik'te 9 Eylül 2014 tarihinde rakibine 3-0 yenilerek, grup maçlarına kötü bir başlangıç yaptı.
Milliler, 13 Ekim 2010'da, gruptaki son maçında Konya'da ağırladığı rakibini son dakikada Selçuk İnan'ın serbest vuruştan attığı golle 1-0 yenerek, en iyi grup üçüncüsü olarak final biletini aldı.
Maçlar
Türkiye ile İzlanda A milli futbol takımları arasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
|Tarih
|Yer
|Organizasyon
|Sonuç
|24.09.1980
|İzmir
|Dünya Kupası Elemeleri
|1 - 3
|09.09.1981
|Reykjavik
|Dünya Kupası Elemeleri
|0 - 2
|12.10.1988
|İstanbul
|Dünya Kupası Elemeleri
|1 - 1
|20.09.1989
|Reykjavik
|Dünya Kupası Elemeleri
|1 - 2
|17.07.1991
|Reykjavik
|Özel
|1 - 5
|12.10.1994
|İstanbul
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|5 - 0
|11.10.1995
|Reykjavik
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|0 - 0
|09.09.2014
|Reykjavik
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|0 - 3
|13.10.2015
|Konya
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|1 - 0
Not: Maç sonuçlarında ilk takım olarak Türkiye alınmıştır.
- 08 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 10:48
- Fenerium’un önünde 4 yıldız göndermesi
Toplam 1
Yorum
GS kralsın poldi seni seviyoruz
- Lens, Old Trafford’a saklanacak
Toplam 1
Yorum
fbtaraftar Tabi ki Lens daha yeni olmasına rağmen beklentilerimizin üzerinde.. Keşke 3-4 tane daha Lens imiz olsa .... Ama ne olursa olsun Lens olmadığında takım tırta saracaksa, ......sını düşünmek istemiyoruz koca FENERBAHÇE diyoruz geldiğimiz yerlere bak..
- Yüzde yüz hazırım
Toplam 1
Yorum
fbtaraftar buzaalar inek oldu, doğan oğlaklar, çoktan süt vermeye başladı, memletekette darbe çıktı Rvp hala hazır olacak.. İnşAllah dostum inşAllah..
İzlanda Türkiye'ye zor rakip haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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