Her golde Çalhanoğlu imzası
Ukrayna karşısında penaltıdan beraberliği sağlayan futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, elemelerde sergilediği iyi futbolu ve yüksek formuyla yüzümüzü güldürüyor.
Almanya Bundesliga'da B.Leverkusen forması giyen ve geçen hafta Dortmund karşısında yaptığı 2 asistle haftanın futbolcusu seçilen 22 yaşındaki yıldızımız, elemelerde attığımız üç golün de altına imza attı. Çalhanoğlu, Hırvatistan karşısında frikikten beraberliği sağlayan isim oldu. Ukrayna önünde de penaltıdan golümüzü atarken, Ozan Tufan'a kornerden asisti yapan isim oldu.
- 08 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:34
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'dan flaş karar
Toplam 2
Yorum
GSLi1905 Yazık olmuş. Allah aşkına yazık bu kadınlar futbolun gideri ne kadardı çok merak ettim!
- Uğur formayı geri istiyor
Toplam 1
Yorum
aga Uğur Mustafa Yumlu ve Zeki gibi bir adamlar varken sen formaya hep kavuşursun, çalışmana gerek yok.Bankoooo....
- "Türkiye savaşarak beraberliği kurtardı"
Toplam 2
Yorum
....... KARTALLO : SEN SAHİ Mİ SÖYLÜYORSUN. KİH KİH.
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