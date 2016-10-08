 Her golde Çalhanoğlu imzası – Fotomaç – 08 Ekim 2016
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    08 Ekim 2016, Cumartesi
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    Her golde Çalhanoğlu imzası

    Her golde Çalhanoğlu imzası

    Ukrayna karşısında penaltıdan beraberliği sağlayan futbolcumuz , elemelerde sergilediği iyi futbolu ve yüksek formuyla yüzümüzü güldürüyor.

    Almanya 'da forması giyen ve geçen hafta Dortmund karşısında yaptığı 2 asistle haftanın futbolcusu seçilen 22 yaşındaki yıldızımız, elemelerde attığımız üç golün de altına imza attı. Çalhanoğlu, Hırvatistan karşısında frikikten beraberliği sağlayan isim oldu. Ukrayna önünde de penaltıdan golümüzü atarken, Ozan Tufan'a kornerden asisti yapan isim oldu.
    1. 08 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:34
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