Fatih Terim'le 130. milli heyecan

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'ndaki üçüncü maçta yarın deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 130. müsabakasına çıkacak.

A Milli Takım'da teknik direktörlüğün yanı sıra yeni dönemde Türkiye Futbol Direktörü sıfatıyla görev yapan Terim, ay-yıldızlı ekipte bir maçlık ilk deneyimi hariç, üçüncü kez görev yapıyor.

Milliler, Fatih Terim yönetiminde oynadığı 129 maçta biri hükmen olmak üzere 66 galibiyet aldı. Ay-yıldızlı ekip, Terim'in saha kenarında yönettiği 65'i özel, 64'ü resmi maçlarda 32 kez berabere kaldı, 31 kez de mağlup oldu.

Terim yönetiminde, 3'ü Yunanistan karşısındaki hükmen galibiyetten doğan 194 gol atan milliler, kalesinde ise 135 gol gördü.

Üçüncü dönemindeki maçlar



Ay-yıldızlı ekip, Fatih Terim'in üçüncü döneminde oynadığı 37 maçın, biri hükmen olmak üzere 23'ünü kazandı, 8'ini yitirdi, 6'sında da berabere kaldı.

Milliler, 19'u resmi, 18'i özel bu maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten doğan 58 gol atıp, 34 gol yedi.

Türk Milli Takımı, söz konusu dönemde sadece 6 maçta gol yollarında suskun kalırken, 15 maçta ise kalesini gole kapatmayı başardı.

Türkiye'nin, Terim'in üçüncü döneminde yaptığı maçların sonuçları şöyle:

Tarih Yer Organizasyon Rakip Sonuç 06.09.2013 Kayseri Dünya Kupası Elemeleri Andorra 5 - 0 10.09.2013 Bükreş Dünya Kupası Elemeleri Romanya 2 - 0 11.10.2013 Tallinn Dünya Kupası Elemeleri Estonya 2 - 0 15.10.2013 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri Hollanda 0 - 2 15.11.2013 Adana Özel Kuzey İrlanda 1 - 0 19.11.2013 Mersin Özel Belarus 2 - 1 05.03.2014 Ankara Özel İsveç 2 - 1 25.05.2014 Dublin Özel İrlanda 2 - 1 29.05.2014 Washington Özel Honduras 2 - 0 01.06.2014 New Jersey Özel ABD 1 - 2 03.09.2014 Odense Özel Danimarka 2 - 1 09.09.2014 Reykjavik Avrupa Şam. Elemeleri İzlanda 0 - 3 10.10.2014 İstanbul Avrupa Şam. Elemeleri Çek Cumhuriyeti 1 - 2 13.10.2014 Riga Avrupa Şam. Elemeleri Letonya 1 - 1 12.11.2014 İstanbul Özel Brezilya 0 - 4 16.11.2014 İstanbul Avrupa Şam. Elemeleri Kazakistan 3 - 1 28.03.2015 Amsterdam Avrupa Şam. Elemeleri Hollanda 1 - 1 31.03.2015 Lüksemburg Özel Lüksemburg 2 - 1 08.06.2015 İstanbul Özel Bulgaristan 4 - 0 12.06.2015 Almatı Avrupa Şam. Elemeleri Kazakistan 1 - 0 03.09.2015 Konya Avrupa Şam. Elemeleri Letonya 1 - 1 06.09.2015 Konya Avrupa Şam. Elemeleri Hollanda 3 - 0 10.10.2015 Prag Avrupa Şam. Elemeleri Çek Cumhuriyeti 2 - 0 13.10.2015 Konya Avrupa Şam. Elemeleri İzlanda 1 - 0 13.11.2015 Doha Özel Katar 2 - 1 17.11.2015 İstanbul Özel Yunanistan 3 - 0 (Hükmen) 24.03.2016 Antalya Özel İsveç 2 - 1 29.03.2016 Viyana Özel Avusturya 2 - 1 22.05.2016 Manchester Özel İngiltere 1 - 2 29.05.2016 Antalya Özel Karadağ 1 - 0 05.06.2016 Ljubljana Özel Slovenya 1 - 0 12.06.2016 Paris Avrupa Şam. Finalleri Hırvatistan 0 - 1 17.06.2016 Nice Avrupa Şam. Finalleri İspanya 0 - 3 21.06.2016 Lens Avrupa Şam. Finalleri Çek Cumhuriyeti 2 - 0 31.08.2016 Antalya Özel Rusya 0 - 0 05.09.2016 Zagreb Dünya Kupası Elemeleri Hırvatistan 1 - 1 06.10.2016 Konya Dünya Kupası Elemeleri Ukrayna 2 - 2

Not: Maç sonuçlarında ilk takım olarak Türkiye alınmıştır.