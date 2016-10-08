Fatih Terim'le 130. milli heyecan
Türkiye Futbol Direktörü Terim, İzlanda ile yarın oynanacak 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki üçüncü maçta, ay-yıldızlı ekibin başında 130. kez sahaya çıkacak.
A Milli Takım'da teknik direktörlüğün yanı sıra yeni dönemde Türkiye Futbol Direktörü sıfatıyla görev yapan Terim, ay-yıldızlı ekipte bir maçlık ilk deneyimi hariç, üçüncü kez görev yapıyor.
Milliler, Fatih Terim yönetiminde oynadığı 129 maçta biri hükmen olmak üzere 66 galibiyet aldı. Ay-yıldızlı ekip, Terim'in saha kenarında yönettiği 65'i özel, 64'ü resmi maçlarda 32 kez berabere kaldı, 31 kez de mağlup oldu.
Terim yönetiminde, 3'ü Yunanistan karşısındaki hükmen galibiyetten doğan 194 gol atan milliler, kalesinde ise 135 gol gördü.
Üçüncü dönemindeki maçlar
Ay-yıldızlı ekip, Fatih Terim'in üçüncü döneminde oynadığı 37 maçın, biri hükmen olmak üzere 23'ünü kazandı, 8'ini yitirdi, 6'sında da berabere kaldı.
Milliler, 19'u resmi, 18'i özel bu maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten doğan 58 gol atıp, 34 gol yedi.
Türk Milli Takımı, söz konusu dönemde sadece 6 maçta gol yollarında suskun kalırken, 15 maçta ise kalesini gole kapatmayı başardı.
Türkiye'nin, Terim'in üçüncü döneminde yaptığı maçların sonuçları şöyle:
|Tarih
|Yer
|Organizasyon
|Rakip
|Sonuç
|06.09.2013
|Kayseri
|Dünya Kupası Elemeleri
|Andorra
|5 - 0
|10.09.2013
|Bükreş
|Dünya Kupası Elemeleri
|Romanya
|2 - 0
|11.10.2013
|Tallinn
|Dünya Kupası Elemeleri
|Estonya
|2 - 0
|15.10.2013
|İstanbul
|Dünya Kupası Elemeleri
|Hollanda
|0 - 2
|15.11.2013
|Adana
|Özel
|Kuzey İrlanda
|1 - 0
|19.11.2013
|Mersin
|Özel
|Belarus
|2 - 1
|05.03.2014
|Ankara
|Özel
|İsveç
|2 - 1
|25.05.2014
|Dublin
|Özel
|İrlanda
|2 - 1
|29.05.2014
|Washington
|Özel
|Honduras
|2 - 0
|01.06.2014
|New Jersey
|Özel
|ABD
|1 - 2
|03.09.2014
|Odense
|Özel
|Danimarka
|2 - 1
|09.09.2014
|Reykjavik
|Avrupa Şam. Elemeleri
|İzlanda
|0 - 3
|10.10.2014
|İstanbul
|Avrupa Şam. Elemeleri
|Çek Cumhuriyeti
|1 - 2
|13.10.2014
|Riga
|Avrupa Şam. Elemeleri
|Letonya
|1 - 1
|12.11.2014
|İstanbul
|Özel
|Brezilya
|0 - 4
|16.11.2014
|İstanbul
|Avrupa Şam. Elemeleri
|Kazakistan
|3 - 1
|28.03.2015
|Amsterdam
|Avrupa Şam. Elemeleri
|Hollanda
|1 - 1
|31.03.2015
|Lüksemburg
|Özel
|Lüksemburg
|2 - 1
|08.06.2015
|İstanbul
|Özel
|Bulgaristan
|4 - 0
|12.06.2015
|Almatı
|Avrupa Şam. Elemeleri
|Kazakistan
|1 - 0
|03.09.2015
|Konya
|Avrupa Şam. Elemeleri
|Letonya
|1 - 1
|06.09.2015
|Konya
|Avrupa Şam. Elemeleri
|Hollanda
|3 - 0
|10.10.2015
|Prag
|Avrupa Şam. Elemeleri
|Çek Cumhuriyeti
|2 - 0
|13.10.2015
|Konya
|Avrupa Şam. Elemeleri
|İzlanda
|1 - 0
|13.11.2015
|Doha
|Özel
|Katar
|2 - 1
|17.11.2015
|İstanbul
|Özel
|Yunanistan
|3 - 0 (Hükmen)
|24.03.2016
|Antalya
|Özel
|İsveç
|2 - 1
|29.03.2016
|Viyana
|Özel
|Avusturya
|2 - 1
|22.05.2016
|Manchester
|Özel
|İngiltere
|1 - 2
|29.05.2016
|Antalya
|Özel
|Karadağ
|1 - 0
|05.06.2016
|Ljubljana
|Özel
|Slovenya
|1 - 0
|12.06.2016
|Paris
|Avrupa Şam. Finalleri
|Hırvatistan
|0 - 1
|17.06.2016
|Nice
|Avrupa Şam. Finalleri
|İspanya
|0 - 3
|21.06.2016
|Lens
|Avrupa Şam. Finalleri
|Çek Cumhuriyeti
|2 - 0
|31.08.2016
|Antalya
|Özel
|Rusya
|0 - 0
|05.09.2016
|Zagreb
|Dünya Kupası Elemeleri
|Hırvatistan
|1 - 1
|06.10.2016
|Konya
|Dünya Kupası Elemeleri
|Ukrayna
|2 - 2
Not: Maç sonuçlarında ilk takım olarak Türkiye alınmıştır.
- 08 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 10:50
- Fenerium’un önünde 4 yıldız göndermesi
Toplam 1
Yorum
GS kralsın poldi seni seviyoruz
- Lens, Old Trafford’a saklanacak
Toplam 1
Yorum
fbtaraftar Tabi ki Lens daha yeni olmasına rağmen beklentilerimizin üzerinde.. Keşke 3-4 tane daha Lens imiz olsa .... Ama ne olursa olsun Lens olmadığında takım tırta saracaksa, ......sını düşünmek istemiyoruz koca FENERBAHÇE diyoruz geldiğimiz yerlere bak..
- Yüzde yüz hazırım
Toplam 1
Yorum
fbtaraftar buzaalar inek oldu, doğan oğlaklar, çoktan süt vermeye başladı, memletekette darbe çıktı Rvp hala hazır olacak.. İnşAllah dostum inşAllah..
Fatih Terim'le 130. milli heyecan haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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