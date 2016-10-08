 Ardasız Milli Takımda ilginç istatistik – Fotomaç – 08 Ekim 2016
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    08 Ekim 2016, Cumartesi
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    Ardasız Milli Takımda ilginç istatistik

    Ardasız Milli Takımda ilginç istatistik

    A Milli Takım, 'dan yoksun çıktığı son 6 maçta galip gelemedi.

    Milli takımda ilginç bir istatistik dikkat çekti. Oynadığı 94 maçla en çok A Milli olan ilk beş isim arasındaki ve şu anda kadroda bulunmayan 'ın oynamadığı 23 maçta 6 kez kazanırken, 7 beraberlik 9 yenilgi aldı. Barcelonalı yıldızın oynamadığı son altı maçta ise galibiyet alınamazken, 4 beraberlik elde ettik.
    1. 08 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:55
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