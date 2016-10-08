Ardasız Milli Takımda ilginç istatistik
A Milli Takım, Arda Turan'dan yoksun çıktığı son 6 maçta galip gelemedi.
Milli takımda ilginç bir istatistik dikkat çekti. Oynadığı 94 maçla en çok A Milli olan ilk beş isim arasındaki ve şu anda kadroda bulunmayan Arda Turan'ın oynamadığı 23 maçta Türkiye 6 kez kazanırken, 7 beraberlik 9 yenilgi aldı. Barcelonalı yıldızın oynamadığı son altı maçta ise galibiyet alınamazken, 4 beraberlik elde ettik.
- 08 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:55
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'dan flaş karar
Toplam 2
Yorum
GSLi1905 Yazık olmuş. Allah aşkına yazık bu kadınlar futbolun gideri ne kadardı çok merak ettim!
- Uğur formayı geri istiyor
Toplam 1
Yorum
aga Uğur Mustafa Yumlu ve Zeki gibi bir adamlar varken sen formaya hep kavuşursun, çalışmana gerek yok.Bankoooo....
- "Türkiye savaşarak beraberliği kurtardı"
Toplam 2
Yorum
....... KARTALLO : SEN SAHİ Mİ SÖYLÜYORSUN. KİH KİH.
Ardasız Milli Takımda ilginç istatistik haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.