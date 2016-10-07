Yenilmez armada

A Milli Takım, Euro 2016 elemelerinde ilk iki maçında iki yenilgi almıştı. Ay-yıldızlı ekibimiz bu karşılaşmanın ardından grup aşamasında yenilmeden gelip Euro 2016 bileti almıştı. A Milli Takım Euro 2016 elemeleri 3. maçında itibaren oynadığı son 21 maçta 14 galibiyet, 4 beraberlik, 3 yenilgi aldı. Ekibimiz son 22 maçında sadece özel karşılaşmada İngiltere karşısında 2-1, Euro 2016'da Hırvatistan'a 1-0 ve İspanya'ya 3-0 kaybetti. Bu arada A Milli Takımımız, Ukrayna ile oynadığı 7 maçta dört kez kazanırken 2 maç berabere bitti.