 Yenilmez armada – Fotomaç – 07 Ekim 2016
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HEPSİ
    07 Ekim 2016, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Yenilmez armada

    Yenilmez armada
    A Milli Takım, Euro 2016 elemelerinde ilk iki maçında iki yenilgi almıştı. Ay-yıldızlı ekibimiz bu karşılaşmanın ardından grup aşamasında yenilmeden gelip Euro 2016 bileti almıştı. A Milli Takım Euro 2016 elemeleri 3. maçında itibaren oynadığı son 21 maçta 14 galibiyet, 4 beraberlik, 3 yenilgi aldı. Ekibimiz son 22 maçında sadece özel karşılaşmada İngiltere karşısında 2-1, Euro 2016'da Hırvatistan'a 1-0 ve İspanya'ya 3-0 kaybetti. Bu arada A Milli Takımımız, Ukrayna ile oynadığı 7 maçta dört kez kazanırken 2 maç berabere bitti.
    1. 07 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:42
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