 Volkan bildiğiniz gibi – Fotomaç – 07 Ekim 2016
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HEPSİ
    07 Ekim 2016, Cuma
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    Volkan bildiğiniz gibi

    Volkan bildiğiniz gibi
    A Milli Takım'ın tecrübeli file bekçisi Volkan Babacan, Ukrayna karşısında rakibin iki golüne engel olamadı ama kritik kurtarışlara da imza attı. Başarılı kaleci, her iki yarıda da Ukraynalı oyuncuların bulduğu fırsatlarda yerinde müdahaleleriyle öne çıktı.
    1. 07 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:43
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