Volkan bildiğiniz gibi

A Milli Takım'ın tecrübeli file bekçisi Volkan Babacan, Ukrayna karşısında rakibin iki golüne engel olamadı ama kritik kurtarışlara da imza attı. Başarılı kaleci, her iki yarıda da Ukraynalı oyuncuların bulduğu fırsatlarda yerinde müdahaleleriyle öne çıktı.