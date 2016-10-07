 Ukrayna kadroda 2 değişiklik yaptı – Fotomaç – 07 Ekim 2016
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    07 Ekim 2016, Cuma
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    Ukrayna kadroda 2 değişiklik yaptı

    Ukrayna kadroda 2 değişiklik yaptı
    Konuk ekip Ukrayna, grupta son oynadığı İzlanda müsabakasına göre ilk 11'de 2 değişiklikle sahaya çıktı. İzlanda'ya karşı ilk 11'de görev yapan Yaroslav Rakitskiy ve Sergiy Sydorchuk'a şans vermeyen teknik direktör Andriy Sevchenko, bu futbolcuların yerine Artem Kravets ve Ivan Ordets'i sahaya sürdü.
    1. 07 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:56
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