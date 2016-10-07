Ukrayna kadroda 2 değişiklik yaptı

Konuk ekip Ukrayna, grupta son oynadığı İzlanda müsabakasına göre ilk 11'de 2 değişiklikle sahaya çıktı. İzlanda'ya karşı ilk 11'de görev yapan Yaroslav Rakitskiy ve Sergiy Sydorchuk'a şans vermeyen teknik direktör Andriy Sevchenko, bu futbolcuların yerine Artem Kravets ve Ivan Ordets'i sahaya sürdü.