Ukrayna kadroda 2 değişiklik yaptı
Konuk ekip Ukrayna, grupta son oynadığı İzlanda müsabakasına göre ilk 11'de 2 değişiklikle sahaya çıktı. İzlanda'ya karşı ilk 11'de görev yapan Yaroslav Rakitskiy ve Sergiy Sydorchuk'a şans vermeyen teknik direktör Andriy Sevchenko, bu futbolcuların yerine Artem Kravets ve Ivan Ordets'i sahaya sürdü.
- 07 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 00:56
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