 Ukrayna ilki yaşadı! – Fotomaç – 07 Ekim 2016
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    07 Ekim 2016, Cuma
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    Ukrayna ilki yaşadı!

    Ukrayna ilki yaşadı!
    Son resmi maçlarında gol yollarında sıkıntı yaşayan ve 4 maçta yalnızca 1 gol atan Ukrayna, A Milli Takım karşısında iki kez gol sevinci yaşadı. EURO 2016'da oynadığı 3 maçta da rakip fileleri havalandıramayan Ukrayna, gruptaki ilk maçında İzlanda'ya bir gol atmıştı.
    1. 07 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:44
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