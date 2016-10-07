Ukrayna ilki yaşadı!
Son resmi maçlarında gol yollarında sıkıntı yaşayan ve 4 maçta yalnızca 1 gol atan Ukrayna, A Milli Takım karşısında iki kez gol sevinci yaşadı. EURO 2016'da oynadığı 3 maçta da rakip fileleri havalandıramayan Ukrayna, gruptaki ilk maçında İzlanda'ya bir gol atmıştı.
- 07 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 01:44
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