"Türkiye savaşarak beraberliği kurtardı"
Türkiye ile Ukrayna arasında dün oynanan 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu mücadelesi Avrupa basınında da yer buldu.
A Milli Takımın 2-0 geriden gelip karşılaşmayı 2-2 berabere bitirmesi sonrası Ukrayna basını "Dramatik maç" yorumunu yaptı.
Ukrayna'nın Fakty Gazetesi'nin maç manşetinde "Türkiye-Ukrayna maçı dramatik bitti" diye yazarken, takımın ilk yarıda oynadığı futbolu 2. yarıya yansıtamaması sonrası Türkiye'den 1 puan ile döndüklerini yazdılar.
Bir diğer Ukrayna gazetelerinden The Day ise, "Ukrayna, Türkiye'den berabere ayrıldı" manşeti atarken, deplasmanda kazanabilecekleri bir maçta beraberlik ile döndüklerini yazdılar.
ZN Gazetesi de, "Ukrayna, Türkiye'ye karşı zaferi kaçırdı" manşeti atarken, Ukrayna Milli Takımı Teknik Direktörü Shevcenko'nun 2-0'lık avantajı kullanamadığı eleştirisinde bulundular.
A Milli Takımın, Ukrayna karşısındaki beraberlik golünü penaltıdan Hakan Çalhanoğlu'nun atması sonrası Alman Bild Gazetesi ise, "Çalhanoğlu Türkiye'ye beraberliği getirdi" manşeti attı.
Malta basınından Times of Malta ise "Türkiye savaşarak beraberliği kurtardı" ifadelerini kullandı.
- 07 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 09:40
- Muratbey gruplarda: 85-66
Toplam 2
Yorum
Metin OTURAKLI Tebrikler FOTOMAÇ Anadolunun bağrından çıkmış Uşak Sportif Basketbol takımının Avrupa başarısını sizden başka habeber yapan olmadı.
- Harika çocuk
Toplam 4
Yorum
emre emre mor inanılmaz yetenekli ama sadece çalım atmakla olmaz, 1-2 leri öğrenmeli, ara paslarını daha net vermeli, kendini press yaparak yormamalı
- 15 günde 4 kritik viraj
Toplam 1
Yorum
karakartal Gerçekten birbirinden zorlu maçlar.Kayseri çıkış için arayış içinde son derece dirençli bir takım.Napoli grupta gücünü kanıtlamış bir takım ve tarihinin en iyi dönemlerini yaşıyor.Gençlerbirliği İbarhim Üzülmez ile geçen seneden itibaren iyi bir çıkış yakaladı ve bu senede bu çizgisini sürdürüyor.Antalya maçı ise bu 4 maçın zayıf halkası.
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