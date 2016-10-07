 "Türkiye çok iyi hücum oynadı" – Fotomaç – 07 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Ekim 2016, Cuma
    OYUN ENGLISH

    " çok iyi hücum oynadı"

    "Türkiye çok iyi hücum oynadı"

    Ukrayna Milli Takımı Teknik Direktörü Andriy Shevchenko, 2-2 berabere kaldıkları maçı sonrası yaptığı değerlendirmede, savunmada aksaklıklar yaşadıklarını söylerken, Türkiye'nin de çok iyi hücum oynadığını belirtti.

    4'lü savunma sistemi oynadıklarını hatırlatan Shevchenko, antrenmanda çalıştıkları sistemi sahaya yansıtamadıklarını ve savunmada aksaklıklar yaşadıklarını ifade etti. İkinci yarı başında savunmada yorgunluklar yaşadıklarını ifade eden Shevchenko, de çok iyi hücum oynadı. Buna dayanmamız gerekiyordu. Son 10 dakikaya kadar her şey bizim istediğimiz gibi gidiyordu. Sonucun 2-0 olmasını isterdim, ama öyle olmadı. Türk oyuncular kanatlardan üstünlük sağladı. Bizim oyuncularda ise yorgunluk hissedildi dedi.

    EMRE MOR HIZLI VE YETENEKLİ OYUNCU, DURDURMAK ZOR

    Bir basın mensubunun, Emre Mor'u nasıl buluyorsunuz. Durdurmakta zorlandınız mı sorusuna Shevchenko, Emre Mor çok hızlı ve yetenekli bir oyuncu, onu durdurmak çok zor. Emre'yi durdurmak için savunmamız elinden geleni yaptı yanıtını verdi.

    1. 07 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 09:24
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    "Türkiye çok iyi hücum oynadı" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.