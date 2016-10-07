"Türkiye çok iyi hücum oynadı"
Ukrayna Milli Takımı Teknik Direktörü Andriy Shevchenko, 2-2 berabere kaldıkları Türkiye maçı sonrası yaptığı değerlendirmede, savunmada aksaklıklar yaşadıklarını söylerken, Türkiye'nin de çok iyi hücum oynadığını belirtti.
4'lü savunma sistemi oynadıklarını hatırlatan Shevchenko, antrenmanda çalıştıkları sistemi sahaya yansıtamadıklarını ve savunmada aksaklıklar yaşadıklarını ifade etti. İkinci yarı başında savunmada yorgunluklar yaşadıklarını ifade eden Shevchenko, Türkiye de çok iyi hücum oynadı. Buna dayanmamız gerekiyordu. Son 10 dakikaya kadar her şey bizim istediğimiz gibi gidiyordu. Sonucun 2-0 olmasını isterdim, ama öyle olmadı. Türk oyuncular kanatlardan üstünlük sağladı. Bizim oyuncularda ise yorgunluk hissedildi dedi.
EMRE MOR HIZLI VE YETENEKLİ OYUNCU, DURDURMAK ZOR
Bir basın mensubunun, Emre Mor'u nasıl buluyorsunuz. Durdurmakta zorlandınız mı sorusuna Shevchenko, Emre Mor çok hızlı ve yetenekli bir oyuncu, onu durdurmak çok zor. Emre'yi durdurmak için savunmamız elinden geleni yaptı yanıtını verdi.
- 07 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 09:24
- Muratbey gruplarda: 85-66
Toplam 2
Yorum
Metin OTURAKLI Tebrikler FOTOMAÇ Anadolunun bağrından çıkmış Uşak Sportif Basketbol takımının Avrupa başarısını sizden başka habeber yapan olmadı.
- 15 günde 4 kritik viraj
Toplam 1
Yorum
karakartal Gerçekten birbirinden zorlu maçlar.Kayseri çıkış için arayış içinde son derece dirençli bir takım.Napoli grupta gücünü kanıtlamış bir takım ve tarihinin en iyi dönemlerini yaşıyor.Gençlerbirliği İbarhim Üzülmez ile geçen seneden itibaren iyi bir çıkış yakaladı ve bu senede bu çizgisini sürdürüyor.Antalya maçı ise bu 4 maçın zayıf halkası.
- Sakatlardan müjdeli haber
Toplam 1
Yorum
karakartal Bu son derece sevindirici bir haber.Bu oyuncular Beşiktaş için hayati derecede önemli oyuncular.
"Türkiye çok iyi hücum oynadı" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.