"Türkiye çok iyi hücum oynadı"

4'lü savunma sistemi oynadıklarını hatırlatan Shevchenko, antrenmanda çalıştıkları sistemi sahaya yansıtamadıklarını ve savunmada aksaklıklar yaşadıklarını ifade etti. İkinci yarı başında savunmada yorgunluklar yaşadıklarını ifade eden Shevchenko, Türkiye de çok iyi hücum oynadı. Buna dayanmamız gerekiyordu. Son 10 dakikaya kadar her şey bizim istediğimiz gibi gidiyordu. Sonucun 2-0 olmasını isterdim, ama öyle olmadı. Türk oyuncular kanatlardan üstünlük sağladı. Bizim oyuncularda ise yorgunluk hissedildi dedi.



EMRE MOR HIZLI VE YETENEKLİ OYUNCU, DURDURMAK ZOR



Bir basın mensubunun, Emre Mor'u nasıl buluyorsunuz. Durdurmakta zorlandınız mı sorusuna Shevchenko, Emre Mor çok hızlı ve yetenekli bir oyuncu, onu durdurmak çok zor. Emre'yi durdurmak için savunmamız elinden geleni yaptı yanıtını verdi.