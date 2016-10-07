 Tolga Ciğerci toparladı – Fotomaç – 07 Ekim 2016
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    07 Ekim 2016, Cuma
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    Tolga Ciğerci toparladı

    Tolga Ciğerci toparladı
    Ukrayna karşısında oyuna 46. dakikada Enes Ünal'ın yerine dahil olan Tolga Ciğerci orta sahayı toparladı. Milli Takım, Tolga girdikten sonra orta alanda çok iyi pres yaptı ve rakibin ani çıkışlarını önledi. Tolga Ciğerci maç sonunda tribünlerden alkış alırken beraberliğe ise çok üzüldüğünü ifade etti.
    1. 07 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:40
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