Tolga Ciğerci toparladı

Ukrayna karşısında oyuna 46. dakikada Enes Ünal'ın yerine dahil olan Tolga Ciğerci orta sahayı toparladı. Milli Takım, Tolga girdikten sonra orta alanda çok iyi pres yaptı ve rakibin ani çıkışlarını önledi. Tolga Ciğerci maç sonunda tribünlerden alkış alırken beraberliğe ise çok üzüldüğünü ifade etti.