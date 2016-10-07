Shevchenko: 2. yarı yorulduk
Ukrayna Teknik Direktörü Andrij Shevchenko, "Sonucun 2-0 olmasını dilerdim ama öyle olmadı. İkinci yarı yorulduk" dedi. Genç hoca, " İkinci yarı başında savunmada aksaklıklar yaşadık. Türkiye'de çok iyi hücum oynadı. Buna dayanmamız gerekiyordu ama başaramadık. En zor gruptayız. Emre Mor çok hızlı ve yetenekli bir oyuncu. Onu durdurmak çok zor" dedi.
- 07 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 01:36
FOTOMAÇ GÜNDEM
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