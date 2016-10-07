Ozan’dan üçüncü gol

Hakan Çalhanoğlu'nun köşe vuruşunda Ozan kafayı vurdu ve ilk yarının son dakikasında topu ağlara gönderdi. Ozan, 30. kez A Milli Takım formasını giyerken, 3. golünü attı. Maç sonrası konuşan genç futbolcu, "İkinci yarıda çok iyi oynadık. İlk devrede kötüydük. Biraz daha şanslı olabilsek kazanabilirdik. Sonuçta yenilmedik ama bu sonuçtan da çok memnun değiliz. Ukrayna'yı elimizden kaçırdık. Artık İzlanda maçına konsantre olmamız gerekiyor" diye konuştu.