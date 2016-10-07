Oyuncular etkilenmiş

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, 2-2 sona eren Ukrayna maçı sonrası açıklamalarda bulundu. “Kendi sahanda böyle bir seyirciyle iyi başlayamıyorsanız bunun başka izahı yok!.. Demek ki oyuncular bayağı etkilenmiş. İkinci yarı 2-0’dan 2-2’yi bulmak da önemli”

A Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim, çok kötü başladıkları bir maçta 2-0 geriden gelerek 1 puan almalarının kendileri için teselli olduğunu söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Açıkçası başlangıcımız iyi olmadı. Bu derece kötü bir başlangıç beklemiyorduk ilk 45 dakikada.. Ama ne kadar olaylardan sıyırmaya, ayırmaya, korumaya da çalışsak demek ki oyuncularımız maç öncesi olaylardan etkilendiler. Başka bir izahı yok bunun. Kendi sahanda böyle bir seyirciyle iyi başlayamıyorsanız ben ve arkadaşlarım ne kadar uzak tutmak istesek de demek ki etkileniyorlar. Konya seyircisine teşekkür ediyorum. İkinci yarı bizi maça tekrar davet etti, bizi kendimize getirdi. 2-0'dan 2-2yi bulduk 3-2'yi hatta 4-2'yi de bulabilirdik. Verilen verilmeyen penaltılar git-geli çok olan bir maçtı" dedi.



8 MAÇ VAR, DAHA ÇOK ŞEY DEĞİŞİR

Önlerinde 8 maç olduğunu ve çok şeyin değişebileceğini vurgulayan Terim, şöyle devam etti: "Böyle kötü bir başlangıç beklemiyordum. İkinci yarı giren arkadaşlarımız iyi koştular. Ancak yine de takım olarak rakiplerimizden az koşuyoruz. Bugün kaybetmemek önemli ancak kazanamamak üzücü. Daha 8 maçımız var. Çok şey değişir. Biz İzlanda ile oynadıktan sonra 2 önemli deplasmanı oynamış oluyoruz. İzlanda son Avrupa Şampiyonası'nın en flaş takımı. Enteresan bir takım. Kolay olmayacak. İnşallah oraya daha güçlü gideceğiz."