Önce hüzün sonra bayram
Yarmolenko (P) ve Kravetsna’nın golleri ile şoka girdik, 45+1’de Ozan ve 81’de Çalhanoğlu’nun sahne almasıyla 1 puan aldık. Pazar günü rakibimiz İzlanda
2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. maçında A Milli Takımımız, Ukrayna ile 2-2 berabere kaldı. Prim, kadro, sözleşme tartışmalarının gölgesinde Konya'da oynanan ve 2-0 geriye düştüğümüz maçta millilerimiz müthiş bir geri dönüşe imza atarak skoru 2-2'ye getirmeyi başardı ancak kalan sürede golü bulamayınca nefes kesen geri dönüş yarıda kaldı ve milliler sahadan beraberlikle ayrıldı. Ukrayna'nın gollerini 24. dakikada penaltıdan Yarmolenko ve 27'de Artem Kravets kaydederken ay-yıldızlı ekibimizin gollerini 45+1'de Ozan Tufan ile 81'de penaltıdan Hakan Çalhanoğlu kaydetti. Gruptaki ilk maçında Hırvatistan'a yine geriden gelerek berabere kalan millilerimiz dünkü sonuçla puanını 2'ye yükseltti.
KALEMİZ ÇÖKTÜ
İkinci yarıda müthiş oynayan Milli Takımımız'ın Kaan Ayhan ve Cenk Tosun ile 2 topu da direkten döndü. Bu karşılaşma öncesinde çıktığı 9 iç saha maçında 3 gol yiyen A Milli Takım, Ukrayna karşısında 27 dakikada 2 gol yedi.
2 PENALTIMIZ GÜME GİTTİ
Maçın başında Ukrayna'ya penaltıyı tereddütsüz çalan Alman hakem, Emre Mor'un iki dakikada iki kez rakipleri tarafından adeta biçilmesini görmezden geldi.
24. Dakikada Ömer Toprak'ın, Artem Kravets'i düşürdüğü pozisyonda tereddütsüz Ukrayna lehine penaltı noktasını gösteren Alman hakem Grafe, A Milli Takımın, iki dakika içinde iki penaltısını es geçti.
33. Dakikada Emre Mor geliştirdiği atakla ceza sahasına girerken Eduard Sobol'un müdahalesiyle yerde kaldı. Ancak hakem Grafe "Devam" dedi.
34. Dakikada Emre Mor bir kez daha rakibinin kayarak müdahelesiyle yerde kaldı Alman hakem yine beyaz noktayı gösteremedi.
KALEMİZ ÇÖKTÜ
İkinci yarıda müthiş oynayan Milli Takımımız'ın Kaan Ayhan ve Cenk Tosun ile 2 topu da direkten döndü. Bu karşılaşma öncesinde çıktığı 9 iç saha maçında 3 gol yiyen A Milli Takım, Ukrayna karşısında 27 dakikada 2 gol yedi.
2 PENALTIMIZ GÜME GİTTİ
Maçın başında Ukrayna'ya penaltıyı tereddütsüz çalan Alman hakem, Emre Mor'un iki dakikada iki kez rakipleri tarafından adeta biçilmesini görmezden geldi.
24. Dakikada Ömer Toprak'ın, Artem Kravets'i düşürdüğü pozisyonda tereddütsüz Ukrayna lehine penaltı noktasını gösteren Alman hakem Grafe, A Milli Takımın, iki dakika içinde iki penaltısını es geçti.
33. Dakikada Emre Mor geliştirdiği atakla ceza sahasına girerken Eduard Sobol'un müdahalesiyle yerde kaldı. Ancak hakem Grafe "Devam" dedi.
34. Dakikada Emre Mor bir kez daha rakibinin kayarak müdahelesiyle yerde kaldı Alman hakem yine beyaz noktayı gösteremedi.
- 07 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 01:53
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