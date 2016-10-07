 Milliler İzlanda'ya ulaştı – Fotomaç – 07 Ekim 2016
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    07 Ekim 2016, Cuma
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    Milliler İzlanda'ya ulaştı

    Milliler İzlanda'ya ulaştı

    A Milli Takım, 2018 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu üçüncü maçında karşılaşacağı İzlanda maçı için başkent Reykjavik'e geldi.

    2018 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu ikinci maçında Konya'da Ukrayna ile 2-2 berabere kalan A Milli Takım, pazar günü oynayacağı İzlanda maçı için bugün Konya'dan, İzlanda'nın başkenti Reykjavik'e hareket etti. Uzun uçak yolculuğu sonrası maçın oynanacağı şehre ulaşan milliler, daha sonra konaklayacağı otele geçti.
    1. 07 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 23:53
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