Milliler İzlanda'ya ulaştı

A Milli Takım, 2018 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu üçüncü maçında karşılaşacağı İzlanda maçı için başkent Reykjavik'e geldi.

2018 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu ikinci maçında Konya'da Ukrayna ile 2-2 berabere kalan A Milli Takım, pazar günü oynayacağı İzlanda maçı için bugün Konya'dan, İzlanda'nın başkenti Reykjavik'e hareket etti. Uzun uçak yolculuğu sonrası maçın oynanacağı şehre ulaşan milliler, daha sonra konaklayacağı otele geçti.