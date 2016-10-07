Milliler İzlanda'ya ulaştı
A Milli Takım, 2018 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu üçüncü maçında karşılaşacağı İzlanda maçı için başkent Reykjavik'e geldi.
2018 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu ikinci maçında Konya'da Ukrayna ile 2-2 berabere kalan A Milli Takım, pazar günü oynayacağı İzlanda maçı için bugün Konya'dan, İzlanda'nın başkenti Reykjavik'e hareket etti. Uzun uçak yolculuğu sonrası maçın oynanacağı şehre ulaşan milliler, daha sonra konaklayacağı otele geçti.
- 07 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 23:53
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'dan flaş karar
Toplam 2
Yorum
GSLi1905 Yazık olmuş. Allah aşkına yazık bu kadınlar futbolun gideri ne kadardı çok merak ettim!
- Uğur formayı geri istiyor
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Yorum
aga Uğur Mustafa Yumlu ve Zeki gibi bir adamlar varken sen formaya hep kavuşursun, çalışmana gerek yok.Bankoooo....
- "Türkiye savaşarak beraberliği kurtardı"
Toplam 2
Yorum
....... KARTALLO : SEN SAHİ Mİ SÖYLÜYORSUN. KİH KİH.
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