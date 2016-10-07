 Konya’nın büyüsü – Fotomaç – 07 Ekim 2016
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    07 Ekim 2016, Cuma
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    Konya’nın büyüsü

    Konya’nın büyüsü
    Milli Takım, 42 bin kişilik Konya Arena'da dün 4. maçına çıktı. İlk olarak Letonya'yı ağırlayan ay-yıldızlılar, bu maçtan beraberlikle ayrılmış ardından Hollanda ve İzlanda'yı yenerek EURO 2016 finallerine katılma hakkını elde etmişti. Dün de 2-2 berabere kaldık.
    1. 07 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:56
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