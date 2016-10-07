Konya’nın büyüsü

Milli Takım, 42 bin kişilik Konya Arena'da dün 4. maçına çıktı. İlk olarak Letonya'yı ağırlayan ay-yıldızlılar, bu maçtan beraberlikle ayrılmış ardından Hollanda ve İzlanda'yı yenerek EURO 2016 finallerine katılma hakkını elde etmişti. Dün de 2-2 berabere kaldık.