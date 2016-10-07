Kadrodan çıkarıldı!
Galatasaray forması giyen Hakan Balta, sakatlığı nedeniyle A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı.
Konya'da dün akşam oynanan Türkiye - Ukrayna karşılaşmasının ikinci yarısında yerini Tolga Ciğerci'ye bırakan Hakan Balta'nın, sabah saatlerinde yapılan muayene ve kontrolleri sonrasında A Milli Takım aday kadrosundan çıkarılmasına karar verildi.
Hakan Balta'nın daha önce geçirdiği bir sakatlığı da bulunan sağ uyluk bölgesine, karşılaşma sırasında aldığı darbe nedeniyle ağrılarının tekrar oluştuğu tespit edildi. Milli futbolcu tedbir amaçlı olarak sağlık heyetinin önerisi ve teknik kadronun onayıyla İzlanda maçı aday kadrosundan çıkarıldı.
Hakan Balta'nın daha önce geçirdiği bir sakatlığı da bulunan sağ uyluk bölgesine, karşılaşma sırasında aldığı darbe nedeniyle ağrılarının tekrar oluştuğu tespit edildi. Milli futbolcu tedbir amaçlı olarak sağlık heyetinin önerisi ve teknik kadronun onayıyla İzlanda maçı aday kadrosundan çıkarıldı.
- 07 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 16:25
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray, Levski Sofya'ya konuk olacak
Toplam 1
Yorum
A.İhsan NAmlı maçı televizyon verecek mi
- Önce hüzün sonra bayram
Toplam 7
Yorum
forever1903 arda gibi bir liderin eksikligi belli böyle maclarda, takimi sakinlestirecek, organize edebilecek oyuncu yok bizde
- Gökhan Gönül'den iyi haber
Toplam 1
Yorum
karakartal Gökhan gönül gibi yüksek karakterli,yetenekli,tecrübeli bir isme lig naratonu boyunca çok ihtiyacımız olacak,iyileşmesi çok sevindirici bir haber,umarım Kayseri maçına kadar hazır hale gelir.
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