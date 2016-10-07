 Kadrodan çıkarıldı! – Fotomaç – 07 Ekim 2016
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    07 Ekim 2016, Cuma
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    Kadrodan çıkarıldı!

    Kadrodan çıkarıldı!

    Galatasaray forması giyen Hakan Balta, sakatlığı nedeniyle A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı.

    Konya'da dün akşam oynanan Türkiye - Ukrayna karşılaşmasının ikinci yarısında yerini Tolga Ciğerci'ye bırakan Hakan Balta'nın, sabah saatlerinde yapılan muayene ve kontrolleri sonrasında A Milli Takım aday kadrosundan çıkarılmasına karar verildi.

    Hakan Balta'nın daha önce geçirdiği bir sakatlığı da bulunan sağ uyluk bölgesine, karşılaşma sırasında aldığı darbe nedeniyle ağrılarının tekrar oluştuğu tespit edildi. Milli futbolcu tedbir amaçlı olarak sağlık heyetinin önerisi ve teknik kadronun onayıyla İzlanda maçı aday kadrosundan çıkarıldı.
    1. 07 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 16:25
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