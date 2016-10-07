 İzlanda’ya gidiyorlar – Fotomaç – 07 Ekim 2016
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    07 Ekim 2016, Cuma
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    İzlanda’ya gidiyorlar

    İzlanda’ya gidiyorlar
    A Milli Takım, 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda pazar günü oynayacağı üçüncü maç için bugün 16.00'da İzlanda'ya gidecek. Ay-yıldızlı takımımız, son çalışmasını yarın karşılaşmanın oynanacağı Laugardalsvöllur Stadı'nda yapacak.
    1. 07 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:40
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