İzlanda’ya gidiyorlar

A Milli Takım, 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda pazar günü oynayacağı üçüncü maç için bugün 16.00'da İzlanda'ya gidecek. Ay-yıldızlı takımımız, son çalışmasını yarın karşılaşmanın oynanacağı Laugardalsvöllur Stadı'nda yapacak.