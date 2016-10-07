İzlanda'dan inanılmaz geri dönüş
2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu 2. maçında İzlanda ile Finlandiya karşı karşıya geldi. Laugardalsvöllur'da oynanan mücadeleyi ev sahibi İzlanda, 3-2'lik skorla kazandı.
Finlandiya, 21. dakikada Teemu Pukki ile öne geçti. İzlanda, Kari Arnason ile 37'de skoru eşitledi. Finler, 39. dakikada Robin Lod'un golüyle tekrar öne geçti ve ilk yarıyı önde kapattı.
Finlandiya, son dakikaya kadar üstünlüğünü korudu ancak İzlanda, 90. dakikada Alfred Finbogason ve Ragnar Sigurdsson'un golleriyle maçı kazandı.
Bu sonucun ardından İzlanda, 4 puana yükseldi. Finlandiya ise 1 puanda kaldı. 9 Ekim'de oynanacak grubun 3. maçında İzlanda, sahasında Millilerimiz'i konuk edecek. Finlandiya ise Hırvatistan'ı konuk edecek.
Finlandiya, son dakikaya kadar üstünlüğünü korudu ancak İzlanda, 90. dakikada Alfred Finbogason ve Ragnar Sigurdsson'un golleriyle maçı kazandı.
Bu sonucun ardından İzlanda, 4 puana yükseldi. Finlandiya ise 1 puanda kaldı. 9 Ekim'de oynanacak grubun 3. maçında İzlanda, sahasında Millilerimiz'i konuk edecek. Finlandiya ise Hırvatistan'ı konuk edecek.
- 07 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 01:23
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