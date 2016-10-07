İkinci yarıda neşter
Ukrayna karşısına sürpriz bir 11’le çıkan Fatih Terim, kötü futbol ve yenilen iki golün ardından ikinci yarıda Enes’in yerine Kaan’ı, Hakan’ın yerine Tolga’yı aldı, şov başladı.
A Milli Futbol Takımı'nın Ukrayna'yı konuk ettiği karşılaşmada Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Hırvatistan maçının 11'ine göre 4 değişikliğe gitti. Terim, Hırvatistan ile deplasmanda oynanan maçın 11'inde yer alan futbolculardan Serdar Aziz, İsmail Köybaşı, Okay Yokuşlu ve Kaan Ayhan'ın yerine Ömer Toprak, Hakan Balta, Caner Erkin ile Enes Ünal'a şans verdi. Forvette Cenk'i yanında 19 yaşındaki Enes Ünal'ı sahaya süren Terim, savunmanın göbeğini ise Ömer Toprak ile Hakan Balta'ya emanet etti. Terim, ilk yarıda oynanan kötü futbol ve yenilen 2 golün ardından 2. yarıda neşteri vurdu.
TOPAL DEFANSA
Tecrübeli hoca, 2. yarıya başlarken Enes'in yerine Kaan Ayhan'ı, Balta'nın yerine ise Tolga Ciğerci'yi oyuna aldı. Topal tekrar defansa geçerken orta alanı Tolga, Kaan ve Ozan'a teslim etti. Ardından baskılı futbol, direkten dönen toplar ve gol geldi.
TOPAL DEFANSA
Tecrübeli hoca, 2. yarıya başlarken Enes'in yerine Kaan Ayhan'ı, Balta'nın yerine ise Tolga Ciğerci'yi oyuna aldı. Topal tekrar defansa geçerken orta alanı Tolga, Kaan ve Ozan'a teslim etti. Ardından baskılı futbol, direkten dönen toplar ve gol geldi.
- 07 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 01:41
FOTOMAÇ GÜNDEM
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