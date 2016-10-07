 Hollanda ile yenişemedik – Fotomaç – 07 Ekim 2016
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    07 Ekim 2016, Cuma
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    Hollanda ile yenişemedik

    Hollanda ile yenişemedik
    Ümit Milli Takımı, 21 Yaş Altı 2017 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 8. Grup'ta Hollanda ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Hollanda'nın Alkmaar şehrindeki AZ Stadı'nda oynanan karşılaşmada gol sesi çıkmadı. Milli takım puanını 10'a yükselterek 3. sırada kaldı. Hollanda ise 11 puanla 2. sırada.

    U19 berabere
    U19 Milli Takımı, Ukrayna'da oynanan UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. Tur 13. Grup'taki ilk maçında Letonya ile 2-2 berabere kaldı. U16 Milli Takımı ise hazırlık maçında Slovakya'yı 4-0 mağlup etti.
    1. 07 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:51
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