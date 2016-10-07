Hollanda ile yenişemedik
Ümit Milli Futbol Takımı, 21 Yaş Altı 2017 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 8. Grup'ta Hollanda ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Hollanda'nın Alkmaar şehrindeki AZ Stadı'nda oynanan karşılaşmada gol sesi çıkmadı. Milli takım puanını 10'a yükselterek 3. sırada kaldı. Hollanda ise 11 puanla 2. sırada.
U19 berabere
Türkiye U19 Milli Takımı, Ukrayna'da oynanan UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. Tur 13. Grup'taki ilk maçında Letonya ile 2-2 berabere kaldı. U16 Milli Takımı ise hazırlık maçında Slovakya'yı 4-0 mağlup etti.
U19 berabere
Türkiye U19 Milli Takımı, Ukrayna'da oynanan UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. Tur 13. Grup'taki ilk maçında Letonya ile 2-2 berabere kaldı. U16 Milli Takımı ise hazırlık maçında Slovakya'yı 4-0 mağlup etti.
- 07 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 00:51
FOTOMAÇ GÜNDEM
Hollanda ile yenişemedik haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.