Hırvatlar şov yaptı

Türkiye’nin grubundaki diğer maçlarda gol şov vardı. Hırvatistan Kosova’yı tam 6 golle geçti.

Ay-Yıldızlı ekibin yer aldığı I Grubu'nda dün geceye damgasını vuran takım Hırvatistan'dı. A Milli Takım'ın gruptaki ilk maçta berabere kaldığı Hırvatlar, deplasmanda Kosova'ya şans tanımadı. Hırvatistan; Mandzukic (3), Mitrovic, Perisic ve Kalinic'in golleriyle rakibini 6-0 mağlup etti. Bu sonuçla puanını 4'e çıkaran Hırvatistan, ikinci maçlar sonunda gol averajıyla grupta liderlik koltuğuna oturdu. Gruptaki diğer karşılaşma ise gol düellosuna sahne oldu. EURO 2016'ya damgasını vuran İzlanda, sahasında konuk ettiği Finlandiya'yı son dakika golüyle 3-2 mağlup etti.