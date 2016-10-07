Harika çocuk
19 yaşındaki oyuncu, dün herkesi büyüledi. Genç futbolcu, gol atamadı ama Ukraynalılar’ı ip gibi dizdi, sahada tüm hünerlerini gösterdi.
Konya Atatürk Stadı'nda dün akşam 2-0 yenik durumdan Ukrayna karşısında beraberliği yakalayan A Milli Takım'da tartışmasız öne çıkan isimlerin başında Emre Mor geldi. Başlangıç düdüğünden itibaren topla her buluştuğunda Ukraynalı oyunculara zor anlar yaşatan 19 yaşındaki futbolcu; çalımları, pasları ve hücuma sağladığı katkıyla adından söz ettirdi. Özellikle ikinci yarıda çok çalışan genç yıldız, 14 ikili mücadeleyi kazanırken, rakiplerine attığı çalım sayısı 10'du. Maç içinde hakemlere karşı agresif tavırlarıyla da dikkat çeken Emre Mor, mücadelenin son bölümlerinde teknik direktör Fatih Terim tarafından uyarıldı.
Bu arada İspanyol As Gazetesi, dün yaptığı haberde ülkelerinin formaları altında takip edilmesi gereken oyuncular arasına Emre'yi de aldı. Emre için, "EURO 2016'da herkesin ağzını açık bıraktı. Türkiye'nin en önemli oyuncusu olarak dikkat çekiyor. Ukrayna ve İzlanda bu kez onların zorlu rakipleri olacak. Emre Mor yetenekleriyle onları kolay bükecektir ifadelerine yer verirken, listede ayrıca şu isimler yer aldı: Diego Costa (İspanya), Laporte (Fransa), Romagnoli (İtalya), Kimmich (Almanya), Hazard (Belçika), Sisto (Danimarka), Martins (Portekiz), Antonio (İngiltere), Kabashi (Kosova).
ÜLKENİN BAŞINA GELEN EN GÜZEL ŞEY!
Emre Mor'un dün akşamki performansı sosyal medyanın en çok konuştuğu konulardandı. İşte 19'luk oyuncu için atılan twitler:
Biraz daha güçlendiğini hayal edince Messi silüeti beliriyor.
Emre sen Türk Milli Takımının başına gelen en güzel şeysin.
Emre Mor'un yarısı kadar diğerleri de oynasa toparlanacağız ama maalesef işte.
Velhasıl kelam Emre Mor güzel oynuyor.
Bu arada İspanyol As Gazetesi, dün yaptığı haberde ülkelerinin formaları altında takip edilmesi gereken oyuncular arasına Emre'yi de aldı. Emre için, "EURO 2016'da herkesin ağzını açık bıraktı. Türkiye'nin en önemli oyuncusu olarak dikkat çekiyor. Ukrayna ve İzlanda bu kez onların zorlu rakipleri olacak. Emre Mor yetenekleriyle onları kolay bükecektir ifadelerine yer verirken, listede ayrıca şu isimler yer aldı: Diego Costa (İspanya), Laporte (Fransa), Romagnoli (İtalya), Kimmich (Almanya), Hazard (Belçika), Sisto (Danimarka), Martins (Portekiz), Antonio (İngiltere), Kabashi (Kosova).
ÜLKENİN BAŞINA GELEN EN GÜZEL ŞEY!
Emre Mor'un dün akşamki performansı sosyal medyanın en çok konuştuğu konulardandı. İşte 19'luk oyuncu için atılan twitler:
Biraz daha güçlendiğini hayal edince Messi silüeti beliriyor.
Emre sen Türk Milli Takımının başına gelen en güzel şeysin.
Emre Mor'un yarısı kadar diğerleri de oynasa toparlanacağız ama maalesef işte.
Velhasıl kelam Emre Mor güzel oynuyor.
- 07 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 01:52
FOTOMAÇ GÜNDEM
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