Güvenlik üst düzeydi
Konya Emniyet Müdürlüğü, maçın oynanacağı stat ve çevresi ile kent merkezinde önlemlerini artırdı. Stat ve çevresinde 3 bin polis görevlendirildi. Stada giren futbolseverler de detaylı üst aramasından geçirildi. Futbolseverlerin el ve sırt çantaları başta olmak üzere yanlarındaki spreyler de stada alınmadı.
170 gazeteci takip etti
Türkiye ile Ukrayna arasındaki maça, her iki ülkenin ve Avrupa'nın birçok ülkesinin basın mensupları büyük ilgi gösterdi. Kritik karşılaşmaya, 40'ı yabancı olmak üzere 170 basın mensubu akredite oldu. Gazetelerin foto muhabirleri ise maç boyunca en iyi fotoğrafı çekmek için adeta birbirleriyle yarıştı
170 gazeteci takip etti
Türkiye ile Ukrayna arasındaki maça, her iki ülkenin ve Avrupa'nın birçok ülkesinin basın mensupları büyük ilgi gösterdi. Kritik karşılaşmaya, 40'ı yabancı olmak üzere 170 basın mensubu akredite oldu. Gazetelerin foto muhabirleri ise maç boyunca en iyi fotoğrafı çekmek için adeta birbirleriyle yarıştı
- 07 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 00:48
FOTOMAÇ GÜNDEM
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