 "Dualarım hep onlarla" – Fotomaç – 07 Ekim 2016
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    07 Ekim 2016, Cuma
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    "Dualarım hep onlarla"

    "Dualarım hep onlarla"

    Arda Turan, A Milli Takımı'nın bu akşam oynayacağı Ukrayna maçında millilere başarılar diledi.

    İspanyol devi 'da forma giyen Arda Turan konuyla ilgili sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

    "Dünya Kupası yolunda Milli Takımımıza sonsuz başarılar dilerim. Allah yardımcıları olsun, dualarım hep onlarla."

    Direktörü Fatih Terim, Arda Turan'ı 2018 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu maçları olan Ukrayna ve İzlanda karşılaşmalarının kadrosuna almamıştı.

    1. 07 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:34
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