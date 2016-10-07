"Dualarım hep onlarla"
Arda Turan, A Milli Futbol Takımı'nın bu akşam oynayacağı Ukrayna maçında millilere başarılar diledi.
İspanyol devi Barcelona'da forma giyen Arda Turan konuyla ilgili sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
"Dünya Kupası yolunda Milli Takımımıza sonsuz başarılar dilerim. Allah yardımcıları olsun, dualarım hep onlarla."
Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Arda Turan'ı 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu maçları olan Ukrayna ve İzlanda karşılaşmalarının kadrosuna almamıştı.
"Dünya Kupası yolunda Milli Takımımıza sonsuz başarılar dilerim. Allah yardımcıları olsun, dualarım hep onlarla."
Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Arda Turan'ı 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu maçları olan Ukrayna ve İzlanda karşılaşmalarının kadrosuna almamıştı.
- 07 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 01:34
FOTOMAÇ GÜNDEM
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