 Davutoğlu da maça geldi – Fotomaç – 07 Ekim 2016
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    07 Ekim 2016, Cuma
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    Davutoğlu da maça geldi

    Davutoğlu da maça geldi
    Ukrayna ile oynadığımız milli maçı eski başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu ve Federasyonu Başkanı ile yönetim kurulu üyeleri de takip etti. Davutoğlu ve Demirören'in büyük heyecan yaşadıkları gözlendi.
    1. 07 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:50
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