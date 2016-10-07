Davutoğlu da maça geldi
Ukrayna ile oynadığımız milli maçı eski başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ile yönetim kurulu üyeleri de takip etti. Davutoğlu ve Demirören'in büyük heyecan yaşadıkları gözlendi.
- 07 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 00:50
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