Balta’ya kement
A Milli Takım'ın değişmez stoperi Hakan Balta da kötü oynayanlar kervanında yer aldı. Tecrübeli oyuncunun, Ömer Toprak ile uyum sorunu yaşadığı gözlenirken, Fatih Terim, ilk yarıda çok hata yapan Balta'yı devre arasında oyundan çıkardı.
- 07 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 02:00
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