Arda’ya mesaj olsun!
Dün geceki oyuncular sahada elleri belinde gezmedi, ukalalık yapmadı. Dava Ay-Yıldız ise her şey teferruat olacak. Kıçı-başı oynayan, sahada koşmayan, çene çalan, tepki görünce de ‘hesap soracağım’ diyen futbolcu istemiyorum!
Türkiye Cumhuriyeti'nin bir ferdi olarak kıçı-başı oynayan, sahada koşmayan, devamlı çene yapan, tepki görünce "Türkiye'ye dönünce hesap soracağım" diyen futbolcu istemiyorum. Kusura bakmayın.
Ukrayna maçında ilk yarıda milli takım iyi oynamadı, rakip iyi oynadı. Tamam... Ama ilk yarıda da oynayan milli takımın futbolcuları ellerinden geleni yapmaya gayret ettiler. Oynayamadılar. Ama sahada elleri bellerinde gezmediler, ukalalık yapmadılar.
Fatih Terim'in takım tertibi de ilk çıkışta yanlıştı.
İkinci yarıda o da doğruyu buldu. O doğruyu bulunca sahadaki futbolcular da doğru oyunu buldular. Birbirlerine yardım ettiler, aslanlar gibi mücadele ettiler. Dün gece ikinci yarıdaki Türk Milli Takımı sahadan mağlup da ayrılsaydı benim için önemli değildi. Yaptıkları mücadele, tekmeye kafa koymaları, yardımlaşmaları 10 numaraydı.
Yeni bir takım kuruluyor. Milli takımda, öncelikle federasyon, sonra teknik direktör, sonra futbolcular hiçbir şekilde ukalalık yapmayacaklar. Dava Ay-Yıldız olduğunda her şey teferruat olacak arkadaş!
Şahsi egolar, şahsi tatminler şu maçtan evvel rezillikte diz boyuydu. Maçtan bir gün evvel, bir kamerayla sokaklara çıkıp "Fatih Terim" deseniz bin tane cevap alırdınız, ki aldınız. "Arda" deseniz yine aynı...
Peki bu Arda'yı ve Fatih Terim'i sorduğunuz insanlara "Milli takım yarın ve pazar günü kimle oynayacak?" diye sorsanız. Size çok net söyleyeyim. Yüzde 80'inden "Bilmiyorum" cevabını alırdınız. Yüzde 20'si "Biliyorum" derdi. Ama bu rezil polemiği yüzde 100'ü cevaplardı veya fikir yürütürdü. Bakınız maç bittiği halde neler konuşuyoruz, neler yazıyoruz! Artık Türkiye'de bu rezilliği kimse istemiyor ve tasvip etmiyor.
NE BÜYÜTECEK, NE KÜÇÜLTECEKSİN!
Emre Mor; çok kabiliyetli bir oyuncu. Fizik olarak da Almanya'da yavaş yavaş kendine gelmeye başlamış. Ama birisi ona hakemle fazla oynamamasını söylemeli. Daha da önemlisi frikik pozisyonu var. Sorumluluk alması güzel bir şey. Ama haddini aşması da iyi bir şey değil.
Frikik ustası varsa kenara çekilirsin. Aslında bu çocuk belki çok daha iyi olabilir. Ama milli takımdaki bazı ağabeylerinin davranışlarını, hareketlerini ve konuşmalarını görünce herhalde o da "Ben de bir haltlar yiyeyim"diyordur!
Ukrayna takımı aman aman bir takım değil. Standart bir takım. 10 üzerinden 8'lik oynamaları zor, ama 10 üzerinden 4'lük oynamaları da zor. 5 ile 7 arasında gidip gelirler. Biz onlara karşı ilk yarıda 7'lik oynamaları için çanak tuttuk. İkinci yarı takım tertibi daha doğru olup, oyun temposunda gaza basınca 5'lik oynamaya başladılar.
Daha doğrusu başlamadılar biz zorladık.
Bu tip demir perde gerisi takımları ne çok gözünde büyüteceksin, ne de küçülteceksin. Dün Emre Mor çok iyi işler yaptı. İkinci golü atan Hakan Çalhanoğlu iyi işler yaptı. Oyuna girdikten sonra Tolga Ciğerci de iyi işler yaptı. Caner de iyi oynadı ama yine kırmızı kart macerasıyla oynadı. O tarz tecrübeli bir oyuncunun kendine gelmesi lazım. Futbol hayatı bitecek ama akıllanmıyor!
Kaleci Volkan da sahanın en iyilerindendi.
Kaan Ayhan da girdikten sonra iyi şeyler yaptı.
Belki devre arasında Kaan soyunup oyuna girerken çok kimse "Nereden çıktı bu çocuk?" demişlerdir.
10 NUMARA HAKEM
Hakem 10 numara maç yönetti. Verdiği penaltılar da doğruydu, vermediği penaltılar da… Futbolcular ile diyaloğu da çok iyiydi.
Uzun boyu futbolcular üzerinde psikolojik üstünlük kuruyor. Oyunu da yakından takip etti.
Konya seyircisi yine 10 numaraydı. Bu maç İstanbul'da oynansaydı maçın skoru çok farklı olurdu. Fatih Terim ve futbolcular dahil çok kimse tribünlerden küfür yerdi. Demek ki bu milli takımı uzun yıllar İstanbul'a sokmamak gerekir. Bakınız, Konyalı bir futbolcu kadroda yok. Ama adamlar hiçbir şekilde kapris yapmıyorlar. Bir de bizim milli takım kaptanımızı düşünün.
Televizyonlarda arz-ı endam edip, yangına körükle gidiyor. Ve milli maçtan evvel, milli maçın içine nasıl edilir onu gösteriyor.
Ukrayna maçında ilk yarıda milli takım iyi oynamadı, rakip iyi oynadı. Tamam... Ama ilk yarıda da oynayan milli takımın futbolcuları ellerinden geleni yapmaya gayret ettiler. Oynayamadılar. Ama sahada elleri bellerinde gezmediler, ukalalık yapmadılar.
Fatih Terim'in takım tertibi de ilk çıkışta yanlıştı.
İkinci yarıda o da doğruyu buldu. O doğruyu bulunca sahadaki futbolcular da doğru oyunu buldular. Birbirlerine yardım ettiler, aslanlar gibi mücadele ettiler. Dün gece ikinci yarıdaki Türk Milli Takımı sahadan mağlup da ayrılsaydı benim için önemli değildi. Yaptıkları mücadele, tekmeye kafa koymaları, yardımlaşmaları 10 numaraydı.
Yeni bir takım kuruluyor. Milli takımda, öncelikle federasyon, sonra teknik direktör, sonra futbolcular hiçbir şekilde ukalalık yapmayacaklar. Dava Ay-Yıldız olduğunda her şey teferruat olacak arkadaş!
Şahsi egolar, şahsi tatminler şu maçtan evvel rezillikte diz boyuydu. Maçtan bir gün evvel, bir kamerayla sokaklara çıkıp "Fatih Terim" deseniz bin tane cevap alırdınız, ki aldınız. "Arda" deseniz yine aynı...
Peki bu Arda'yı ve Fatih Terim'i sorduğunuz insanlara "Milli takım yarın ve pazar günü kimle oynayacak?" diye sorsanız. Size çok net söyleyeyim. Yüzde 80'inden "Bilmiyorum" cevabını alırdınız. Yüzde 20'si "Biliyorum" derdi. Ama bu rezil polemiği yüzde 100'ü cevaplardı veya fikir yürütürdü. Bakınız maç bittiği halde neler konuşuyoruz, neler yazıyoruz! Artık Türkiye'de bu rezilliği kimse istemiyor ve tasvip etmiyor.
NE BÜYÜTECEK, NE KÜÇÜLTECEKSİN!
Emre Mor; çok kabiliyetli bir oyuncu. Fizik olarak da Almanya'da yavaş yavaş kendine gelmeye başlamış. Ama birisi ona hakemle fazla oynamamasını söylemeli. Daha da önemlisi frikik pozisyonu var. Sorumluluk alması güzel bir şey. Ama haddini aşması da iyi bir şey değil.
Frikik ustası varsa kenara çekilirsin. Aslında bu çocuk belki çok daha iyi olabilir. Ama milli takımdaki bazı ağabeylerinin davranışlarını, hareketlerini ve konuşmalarını görünce herhalde o da "Ben de bir haltlar yiyeyim"diyordur!
Ukrayna takımı aman aman bir takım değil. Standart bir takım. 10 üzerinden 8'lik oynamaları zor, ama 10 üzerinden 4'lük oynamaları da zor. 5 ile 7 arasında gidip gelirler. Biz onlara karşı ilk yarıda 7'lik oynamaları için çanak tuttuk. İkinci yarı takım tertibi daha doğru olup, oyun temposunda gaza basınca 5'lik oynamaya başladılar.
Daha doğrusu başlamadılar biz zorladık.
Bu tip demir perde gerisi takımları ne çok gözünde büyüteceksin, ne de küçülteceksin. Dün Emre Mor çok iyi işler yaptı. İkinci golü atan Hakan Çalhanoğlu iyi işler yaptı. Oyuna girdikten sonra Tolga Ciğerci de iyi işler yaptı. Caner de iyi oynadı ama yine kırmızı kart macerasıyla oynadı. O tarz tecrübeli bir oyuncunun kendine gelmesi lazım. Futbol hayatı bitecek ama akıllanmıyor!
Kaleci Volkan da sahanın en iyilerindendi.
Kaan Ayhan da girdikten sonra iyi şeyler yaptı.
Belki devre arasında Kaan soyunup oyuna girerken çok kimse "Nereden çıktı bu çocuk?" demişlerdir.
10 NUMARA HAKEM
Hakem 10 numara maç yönetti. Verdiği penaltılar da doğruydu, vermediği penaltılar da… Futbolcular ile diyaloğu da çok iyiydi.
Uzun boyu futbolcular üzerinde psikolojik üstünlük kuruyor. Oyunu da yakından takip etti.
Konya seyircisi yine 10 numaraydı. Bu maç İstanbul'da oynansaydı maçın skoru çok farklı olurdu. Fatih Terim ve futbolcular dahil çok kimse tribünlerden küfür yerdi. Demek ki bu milli takımı uzun yıllar İstanbul'a sokmamak gerekir. Bakınız, Konyalı bir futbolcu kadroda yok. Ama adamlar hiçbir şekilde kapris yapmıyorlar. Bir de bizim milli takım kaptanımızı düşünün.
Televizyonlarda arz-ı endam edip, yangına körükle gidiyor. Ve milli maçtan evvel, milli maçın içine nasıl edilir onu gösteriyor.
- 07 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 01:52
FOTOMAÇ GÜNDEM
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