A Milli Takımı İzlanda'da gitti
2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri (I) Grubu'nda İzlanda ile karşılaşacak olan mili takım kafilesi, İzlanda'ya giderken Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, ''Dünkü yorgunluktan sonra inşallah isteğimiz gibi hafta sonu İzlanda’dan döneriz'' dedi.
Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda dün akşam Ukrayna ile 2-2 berabere kalan A milli takımı kafilesi, 9 Ekim Pazar günü İzlanda milli takımıyla oynacağı maç için saat 16.00'da Konya Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla İzlanda'ya hareket etti.
SAKAT HAKAN BALTA KADRODAN ÇIKARTILDI
Ukrayna maçının ikinci yarısında yerini Tolga Ciğerci'ye bırakan Hakan Balta'nın bu sabah saatlerinde yapılan muayene ve kontrolleri sonrasında kadrosundan çıkarılmasına karar verildi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Hakan Balta'nın daha önce geçirdiği bir sakatlığı da bulunan sağ uyluk bölgesine, karşılaşma sırasında aldığı darbe nedeniyle ağrılarının tekrar oluştuğunun tespit edildiğini, milli futbolcunun tedbir amaçlı olarak sağlık heyetinin önerisi ve teknik kadronun onayıyla İzlanda maçı aday kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.
DEMİRÖREN DE KAFİLEDE
Milli takım kafilesine TFF Başkanı Yıldırım Demirören, yöneticiler ve Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim eşlik etti. Oldukca neşeli görünen Fatih Terim, havalimanındaki görevli ve polislerle tek tek selamlaştı.
FATİH TERİM, ''İNŞALLAH İSTEDİĞİMİZ GİBİ İZLANDA'DAN DÖNERİZ''
Fatih Terim, kafilenin hareketinden önce yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"'Dünkü yorgunluktan sonra inşallah isteğimiz gibi hafta sonu İzlanda'dan döneriz. Ondan sonra rakiplerimiz kendi arasında oynarken biz tabi ciddi ama Hırvatistan, İzlanda ve Ukrayna'ya göre zorluk derecesi daha az olan 2-3 maç oynayacağız. Bu arada onlar da kendi arasında oynayacaklar. Bizim için çok önemli bir hamle olur bu. İnşallah hayırlısı ile oynayıp döneriz.''dedi.
SON ANTRENMAN YARIN
A Milli Takımı, 8 EKim Cumartesi günü Türkiye saatiyle 21.30'da maçın oynanacağı Laugardalsvöllur Stadı'nda son hazırlık çalışmasını yapacak. Fatih Terim, antrenmandan önce bir futbolcusuyla birlikte saat 21.00'da basın toplantısı düzenleyecek. A Milli Takımı'nın İzlanda ile oynacağı maç, 9 Ekim Pazar günü Türkkiye saatiyle 21.45 başlayacak.
UKRAYNA MİLLİ TAKIMI TÜRKİYE'DEN AYRILDI
A Milli takımımızla 2-2 berabera kalan maçın ardından Ukrayna Milli Takımı'da A Milli Takımı'ndan yaklaşık yarım saat önce Konya Havalimanı'na gelerek özel uçakla Türkiye'den ayrıldı.
- 07 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 17:04
- G.Saray, Levski Sofya'ya konuk olacak
Toplam 1
Yorum
A.İhsan NAmlı maçı televizyon verecek mi
- Önce hüzün sonra bayram
Toplam 7
Yorum
forever1903 arda gibi bir liderin eksikligi belli böyle maclarda, takimi sakinlestirecek, organize edebilecek oyuncu yok bizde
- Gökhan Gönül'den iyi haber
Toplam 1
Yorum
karakartal Gökhan gönül gibi yüksek karakterli,yetenekli,tecrübeli bir isme lig naratonu boyunca çok ihtiyacımız olacak,iyileşmesi çok sevindirici bir haber,umarım Kayseri maçına kadar hazır hale gelir.
A Milli Takımı İzlanda'da gitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.