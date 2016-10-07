A Milli Takımı İzlanda'da gitti

Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda dün akşam Ukrayna ile 2-2 berabere kalan A milli takımı kafilesi, 9 Ekim Pazar günü İzlanda milli takımıyla oynacağı maç için saat 16.00'da Konya Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla İzlanda'ya hareket etti.

SAKAT HAKAN BALTA KADRODAN ÇIKARTILDI

Ukrayna maçının ikinci yarısında yerini Tolga Ciğerci'ye bırakan Hakan Balta'nın bu sabah saatlerinde yapılan muayene ve kontrolleri sonrasında kadrosundan çıkarılmasına karar verildi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Hakan Balta'nın daha önce geçirdiği bir sakatlığı da bulunan sağ uyluk bölgesine, karşılaşma sırasında aldığı darbe nedeniyle ağrılarının tekrar oluştuğunun tespit edildiğini, milli futbolcunun tedbir amaçlı olarak sağlık heyetinin önerisi ve teknik kadronun onayıyla İzlanda maçı aday kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

DEMİRÖREN DE KAFİLEDE

Milli takım kafilesine TFF Başkanı Yıldırım Demirören, yöneticiler ve Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim eşlik etti. Oldukca neşeli görünen Fatih Terim, havalimanındaki görevli ve polislerle tek tek selamlaştı.

FATİH TERİM, ''İNŞALLAH İSTEDİĞİMİZ GİBİ İZLANDA'DAN DÖNERİZ''

Fatih Terim, kafilenin hareketinden önce yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"'Dünkü yorgunluktan sonra inşallah isteğimiz gibi hafta sonu İzlanda'dan döneriz. Ondan sonra rakiplerimiz kendi arasında oynarken biz tabi ciddi ama Hırvatistan, İzlanda ve Ukrayna'ya göre zorluk derecesi daha az olan 2-3 maç oynayacağız. Bu arada onlar da kendi arasında oynayacaklar. Bizim için çok önemli bir hamle olur bu. İnşallah hayırlısı ile oynayıp döneriz.''dedi.

SON ANTRENMAN YARIN

A Milli Takımı, 8 EKim Cumartesi günü Türkiye saatiyle 21.30'da maçın oynanacağı Laugardalsvöllur Stadı'nda son hazırlık çalışmasını yapacak. Fatih Terim, antrenmandan önce bir futbolcusuyla birlikte saat 21.00'da basın toplantısı düzenleyecek. A Milli Takımı'nın İzlanda ile oynacağı maç, 9 Ekim Pazar günü Türkkiye saatiyle 21.45 başlayacak.

UKRAYNA MİLLİ TAKIMI TÜRKİYE'DEN AYRILDI

A Milli takımımızla 2-2 berabera kalan maçın ardından Ukrayna Milli Takımı'da A Milli Takımı'ndan yaklaşık yarım saat önce Konya Havalimanı'na gelerek özel uçakla Türkiye'den ayrıldı.