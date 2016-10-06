Türkiye-Ukrayna (Dünya Kupası elemeleri)
Milli takımımız unutulmaz anlar yaşadığı Konya’da bu sefer Dünya Kupası yolunda Ukrayna’yı eli boş gönderme hedefinde. Gruptaki ilk zaferimiz aşkına kritik randevu saat 21.45’te.
Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası'na katılmak isteyen A Milli Takımımız, I Grubu 2. maçında bugün saat 21.45'te Ukrayna'yı Konya BB Stadı'nda ağırlayacak. Almanya'dan Manuel Grafe'nin yöneteceği kritik maç TV8'den canlı olarak yayınlanacak. Milli takımımız gruptaki ilk maçında Hırvatistan deplasmanından puanla dönerken, Ukrayna da evinde İzlanda'yla 1-1 berabere kaldı.
Ay-Yıldızlılar'ın Ukrayna'ya karşı ise bariz üstünlüğü göze çarpıyor. Rakibimizle hazırlık maçlarıyla birlikte 6 kez karşılaştık ve 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi elde ettik.
ZAFERLERİN ADRESİ KONYA
Türkiye, Konya'daki 42 bin kişilik statta 4. maçına çıkıyor. Milli Takımımız, Letonya beraberliği ile ayak bastığı statta yakın zamanda hafızalara kazınan unutulmaz zaferlere imza attı. Konyalı futbolseverlerin muhteşem desteğiyle Hollanda ve İzlanda galibiyetleri sonrası Euro 2016 vizesini almıştı. Şimdi de yine tribünleri dolduracak coşkulu 42 bin futbolseverle birlikte Ukrayna önünde gruptaki ilk zaferimizi kazanmanın peşindeyiz..
STAT: Konya Büyükşehir Belediye Stadı
HAKEM: Manuel Grafe (ALMANYA)
SAAT: 21.45
TÜRKİYE: Volkan Babacan, Şener, Ömer Toprak, Hakan Balta, Caner, Mehmet Topal, Ozan Tufan, Emre Mor, Hakan Çalhanoğlu, Enes Ünal, Cenk Tosun
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim
UKRAYNA: Pyatov, Ordets, Kucher, Sobol, Butko, Zinchenko, Stepanenko, Kovalenko, Yarmolenko, Kravets, Konoplyanka
TEKNİK DİREKTÖR: Andriy Shevchenko
- 06 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 21:03
- Türkiye-Ukrayna (Dünya Kupası elemeleri)
Toplam 20
Yorum
adnan Maalesef maaaalesef top aglarimizda.maci kazanamayacagiz bakin da görün.
- Genç Abdülkadir’e büyük onur
Toplam 1
Yorum
Mert Bu adamı neden değerlendirmezsiniz
- Sakatlık bahane
Toplam 22
Yorum
kaleci sorun vdemirelin üstünü çiz hoca..ne buluyon bu adam da..
Türkiye-Ukrayna (Dünya Kupası elemeleri) haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.