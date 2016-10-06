 Rekor Arda’da – Fotomaç – 06 Ekim 2016
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    06 Ekim 2016, Perşembe
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    Rekor Arda’da

    Rekor Arda’da
    Profesyonel hayatına devam eden isimler arasında milli formayı giyme rekoru 94 maçla Arda Turan'da, genelde ise rekor 120 karşılaşmayla Rüştü Reçber'de...
    1. 06 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:37
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