 Millilerden birlik beraberlik mesajı – Fotomaç – 06 Ekim 2016
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    06 Ekim 2016, Perşembe
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    Millilerden birlik beraberlik mesajı

    Millilerden birlik beraberlik mesajı
    A Milli Takımımız, Ukrayna ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra milliler, pas çalışması yaptı. Futbolcuların antrenmanda neşeli oldukları gözlendi. Antrenmanın basına açık bölümünde ise teknik heyet ve futbolcular, basın mensuplarına toplu fotoğrafla birlik beraberlik mesajı verdi.
    1. 06 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:38
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