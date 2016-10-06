 Konyalı taraftarlar meşalelerle karşıladı! – Fotomaç – 06 Ekim 2016
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    06 Ekim 2016, Perşembe
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    Konyalı taraftarlar meşalelerle karşıladı!

    Konyalı taraftarlar meşalelerle karşıladı!

    2018 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu ikinci maçında Ukrayna ile Konya'da karşılaşacak olan A Milli Takım, stat önünde Konyalı taraftarlar tarafından meşalelerle karşılandı.

    A Milli Takım, 2018 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu ikinci maçında bu akşam Ukrayna'yı ağırlayacak. Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'ndaki zorlu karşılaşma öncesi taraftarlar, milli oyunculara stada gelirken moral verdi. Takımın geçiş yolunda toplanan yüzlerce taraftar, meşaleler yakarak tezahüratlar eşliğinde takımı coşkuyla stada uğurladı.

    Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'ndaki zorlu karşılaşma 21.45'te başlayacak.
    1. 06 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 20:28
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