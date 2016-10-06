Konyalı taraftarlar meşalelerle karşıladı!
2018 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu ikinci maçında Ukrayna ile Konya'da karşılaşacak olan A Milli Takım, stat önünde Konyalı taraftarlar tarafından meşalelerle karşılandı.
A Milli Takım, 2018 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu ikinci maçında bu akşam Ukrayna'yı ağırlayacak. Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'ndaki zorlu karşılaşma öncesi taraftarlar, milli oyunculara stada gelirken moral verdi. Takımın geçiş yolunda toplanan yüzlerce taraftar, meşaleler yakarak tezahüratlar eşliğinde takımı coşkuyla stada uğurladı.
Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'ndaki zorlu karşılaşma 21.45'te başlayacak.
Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'ndaki zorlu karşılaşma 21.45'te başlayacak.
- 06 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 20:28
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Taze kuvvet Jackson Martinez
Toplam 3
Yorum
bjkkk erdaltorunoğulları görevinde kalsaydı zaten ya gomez kalırdı yada gomez kalitesinde biri gelirdi
- Başkan uçağı gezecek
Toplam 1
Yorum
/* vdemirelden vazgeç .. yine ikinci mi olacağız..
- Sakata gelmeyelim
Toplam 3
Yorum
vdtszgn kayseride bari Querasmanın yerine Kerim oynasın adam 50 yaşına kadar oynayacak değil ya
Konyalı taraftarlar meşalelerle karşıladı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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