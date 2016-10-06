 ‘Konsantrasyonu bozmayın’ – Fotomaç – 06 Ekim 2016
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HEPSİ
    06 Ekim 2016, Perşembe
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    ‘Konsantrasyonu bozmayın’

    ‘Konsantrasyonu bozmayın’
    Kaptan Mehmet Topal ise kadroda olmayanlarla ilgili spekülasyonlara son verilmesi çağrısında bulundu. Topal, "Takım adına konuşacak olursam, bizi biraz olumsuz etkiliyor. Ülke olarak konsantrasyonumuzu Dünya Kupası için vermiş olmalıyız. Genç kardeşlerimiz etkileniyor, onlara haksızlık yapılmamalı" dedi.
    1. 06 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:59
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