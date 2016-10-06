‘Konsantrasyonu bozmayın’

Kaptan Mehmet Topal ise kadroda olmayanlarla ilgili spekülasyonlara son verilmesi çağrısında bulundu. Topal, "Takım adına konuşacak olursam, bizi biraz olumsuz etkiliyor. Ülke olarak konsantrasyonumuzu Dünya Kupası için vermiş olmalıyız. Genç kardeşlerimiz etkileniyor, onlara haksızlık yapılmamalı" dedi.