Kendimi de oyuncularımı da yedirmem
Fatih Terim, Ukrayna ve İzlanda maçları öncesi, takıma almadığı futbolcularla ilgili açıklama yapmayacağını söyledi. “Ordan duydum, burdan duydum diye ortaya atılan çirkin iftiralarla ilgili, tek tek mücadele edeceğimi bilmenizi isterim. Oyuncularımla alakalı ahlaksızca haber ve yorumlara izin vermeyeceğimden emin olabilirsiniz; geçmişte olduğu gibi. Beni planlarının önünde görenlere kendimi de kadroya aldığım veya almadığım oyuncularımı da yedirmem. İçinde bulunduğum durumu özetleyen bir atasözü var: 'Göz o ki dağın arkasını göre, akıl o ki başa geleceği bile"
DUALARINIZI ESİRGEMEYİN
Terim, hem Ukrayna'yı hem pazar günkü rakibimiz İzlanda'yı iyi analiz ettiklerini belirtip, "Sahaya yansıtabilirsek düşündüğümüz şekilde yolumuza devam ederiz diye ümit içerisindeyiz. Konya'da maça gelecek seyirciler ve bizleri televizyondan destekleyecek olan tüm halkımızdan dualarını ve iyi dileklerini esirgememelerini rica ediyorum. Avrupa'da takımlarımız ne kadar başarılı olursa milli takıma yansıması da olumlu olur. Ukrayna'da dikkat edilmesi gereken oyuncular var. Oyuncularımız da bu konuda özen gösterecektir" dedi.
KAFA KARIŞIKLIĞI VAR
Daha sonra unvanının mesleki açılımını yapan Terim, "Kavramının ve görev tanımının ne olduğuna ilişkin bir kafa karışıklığı var. Türk futbolunun gelecek tasarımında ilgili kurum ve kuruluşlarla istişare ederek plan ve proje oluşturmakla bunların hayata geçerek kısa, orta ve uzun vadeli sonuçlar alınmasını hedefleyen yapıdır. TFF'nin kendi sayfasında Türkiye Futbol Direktörlüğü faaliyet raporunu paylaşarak soru işaretlerini gidermek için neler yaptığımızı ve yapacağımızı anlatmak için arkadaşlarıma talimat verdim" bilgisini verdi.
ATASÖZÜ ÇIKIŞI
"Biliyorum ki, bu toplantıda gündeminizde başka şeyler var. Patlamamı, kızmamı, ağzıma geleni söylememi bekliyorsunuz ama, beklentiyi karşılamayacağım" diyen Terim, merakla beklenen Arda Turan'la ilgili konuşmazken bir atasözüyle duruma açıklık getirdi. Tecrübeli teknik adam, "İçinde bulunduğumuz durumu gayet iyi özetleyen bir atasözü buldum; 'Göz o ki dağın arkasını göre, akıl o ki başına geleceği bile'den hareketle benim uzun bir süre önce fark ettiğim ama çoğu kişinin fark etmediği içinde olduğum dağın arkasını ve sisleri görmeye yeni başladılar. Türk futbolunun geleceği için herkesi aklıselime ve sağduyuya davet ediyorum. Birlikte olmaya i htiyacımız var" dedi.
ALIRIM DA ALMAM DA
Başarılı çalıştırıcı kadroda olan olmayan oyuncularla ilgili soru almayacağını belirtip, "Genç arkadaşlarımız bundan etkileniyor" dedi. Caner Erkin ve Ömer Toprak'ın kadroda olması yönündeki soruya Terim, "Caner'in Hasan Ali'nin sakatlığından sonrası alınmasıyla ilgili Caner'le konuştum. Hasan Ali olsa almayabilirdim de. Oyuncuları ister alırım, ister almam. Benim kararım ve tasarrufum... Ömer'i bir olaydan sonra almadık. O arada sakatlıkları oldu vesaire ama bugün burada. Şahsi kimseyle bir işim olması mümkün değil. Antalya'da 'bu prim meselesi değil' dedim getirdiniz prim meselesine koydunuz işi. Ömer, Gökhan, Hakan olayında onlar çok iyi arkadaş oldular ve en son biz dışarıda kaldık hatırlarsanız. Futbolda olur böyle şeyler" yanıtını verdi.
'MÜSAADE EDER MİSİNİZ ARKADAŞLAR'
Basın toplantısında konuşma sırası gelen Fatih Terim sakin görünürken, bir anda ses tonu değişti. Türkiye Futbol Direktörü, arka taraftan gelen rahatsız edici sesler üzerine "Müsaade eder misiniz arkadaşlar" diye sert bir şekilde çıkıştı.
KEREM MÜJDESİ
Fatih Terim, "Sürpriz yapacaktık. Hoffenheim'da çocuğumuz vardı. Kerem'i (Demirbay) çok beğeniyorum, inşallah yakın zamanda katacağız" diyerek geçen hafta haftanın 11'ine seçilen 23 yaşındaki orta sahayı müjdeledi.
- 06 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:54
- Eren'in yanına Gomez
Toplam 39
Yorum
ahmet Mustafacim sen maclari ya izlemiyorsun ya da yanlis maclari izliyosun :) Besiktas hakkiyla gecen yil sampiyon oldu . Bu yilda en iyi Bjk
- Başakşehir farkı
Toplam 2
Yorum
Hoca Türkiyenin tartismasiz en iyi hocasi. Belki Senol Hoca ile kiyaslarsaniz tartisiriz. Geri kalanlar ile konusmam dahi
- Golü attı sustu
Toplam 4
Yorum
FERDİ ÖZTÜRK Arkadaşlar insanoğlu nankördür bırakın şurda bir kaç yıl daha oynasın Kaptanın hakkıdır Galatasaraya bu kadar üst seviyede hizmet veren birisi form tutmadı diye yerden yere vurmak nankörlüktür Galatasarayda çok gereksiz insanlar top koşturdu futbolla alakası olmayan insanlar ilk 11 e çıktı Selçuk inan hem galatasarayın hemde milli takımın değerli oyunculaından takımı sırtlayan emektar oyunculardan biridir emeğe saygı gösterelim Selçuk inan futbolculuk kariyeri bitsede Galatasaraya hizmet etmesi gereken önemli kişilerdendir takımın kimyasını takımın iskeletini oluşturacak hem tecrübe hemde bilgiye sahip birisidir.
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