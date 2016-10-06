İşte Ukrayna maçı 11'imiz
Milli takımımız unutulmaz anlar yaşadığı Konya’da bu sefer Dünya Kupası yolunda Ukrayna’yı eli boş gönderme hedefinde. Gruptaki ilk zaferimiz aşkına kritik randevu saat 21.45’te.
Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası'na katılmak isteyen A Milli Takımımız, I Grubu 2. maçında bugün saat 21.45'te Ukrayna'yı Konya BB Stadı'nda ağırlayacak. Almanya'dan Manuel Grafe'nin yöneteceği kritik maç TV8'den canlı olarak yayınlanacak. Milli takımımız gruptaki ilk maçında Hırvatistan deplasmanından puanla dönerken, Ukrayna da evinde İzlanda'yla 1-1 berabere kaldı.
Ay-Yıldızlılar'ın Ukrayna'ya karşı ise bariz üstünlüğü göze çarpıyor. Rakibimizle hazırlık maçlarıyla birlikte 6 kez karşılaştık ve 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi elde ettik.
ZAFERLERİN ADRESİ KONYA
Türkiye, Konya'daki 42 bin kişilik statta 4. maçına çıkıyor. Milli Takımımız, Letonya beraberliği ile ayak bastığı statta yakın zamanda hafızalara kazınan unutulmaz zaferlere imza attı. Konyalı futbolseverlerin muhteşem desteğiyle Hollanda ve İzlanda galibiyetleri sonrası Euro 2016 vizesini almıştı. Şimdi de yine tribünleri dolduracak coşkulu 42 bin futbolseverle birlikte Ukrayna önünde gruptaki ilk zaferimizi kazanmanın peşindeyiz..
İŞTE TERİM'İN 11'İ: Volkan Babacan, Şener, Hakan Balta, Ömer Toprak, Caner, Ozan, Mehmet Topal, Hakan Çalhanoğlu, Emre Mor, Enes Ünal, Cenk Tosun
- 06 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 18:21
- Efsane isimleri geride bıraktı
Toplam 1
Yorum
Muhammed bence en güzel golü fenere attı bjk li olarak bizi teğet geçti yoksa bize atacaktı
- Hanya’yı Konya’yı gösterin
Toplam 2
Yorum
TAYFUR Birde Konyanın çocuğunu alsaydı Terim o zaman gör coşkuyu
- Akıllar Wesley Sneijder’de
Toplam 2
Yorum
austin son maçta 2. yarı şunu gördük ki topu sneijder sol tarafa öyle sıkıştırıyo ki oyun alanının tamamını kullanamıyoruz..son maçta alanın her yerinin kullanılması oyunun rahatlamsınıda neden oldu ama işte göbek çok boştu bu kez de ..
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