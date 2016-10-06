İşte Ukrayna maçı 11'imiz

Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası'na katılmak isteyen A Milli Takımımız, I Grubu 2. maçında bugün saat 21.45'te Ukrayna'yı Konya BB Stadı'nda ağırlayacak. Almanya'dan Manuel Grafe'nin yöneteceği kritik maç TV8'den canlı olarak yayınlanacak. Milli takımımız gruptaki ilk maçında Hırvatistan deplasmanından puanla dönerken, Ukrayna da evinde İzlanda'yla 1-1 berabere kaldı.



Ay-Yıldızlılar'ın Ukrayna'ya karşı ise bariz üstünlüğü göze çarpıyor. Rakibimizle hazırlık maçlarıyla birlikte 6 kez karşılaştık ve 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi elde ettik.



ZAFERLERİN ADRESİ KONYA

Türkiye, Konya'daki 42 bin kişilik statta 4. maçına çıkıyor. Milli Takımımız, Letonya beraberliği ile ayak bastığı statta yakın zamanda hafızalara kazınan unutulmaz zaferlere imza attı. Konyalı futbolseverlerin muhteşem desteğiyle Hollanda ve İzlanda galibiyetleri sonrası Euro 2016 vizesini almıştı. Şimdi de yine tribünleri dolduracak coşkulu 42 bin futbolseverle birlikte Ukrayna önünde gruptaki ilk zaferimizi kazanmanın peşindeyiz..



İŞTE TERİM'İN 11'İ: Volkan Babacan, Şener, Hakan Balta, Ömer Toprak, Caner, Ozan, Mehmet Topal, Hakan Çalhanoğlu, Emre Mor, Enes Ünal, Cenk Tosun