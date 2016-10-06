Hanya’yı Konya’yı gösterin
Milli takımımız unutulmaz anlar yaşadığı Konya’da bu sefer Dünya Kupası yolunda Ukrayna’yı eli boş gönderme hedefinde. Gruptaki ilk zaferimiz aşkına kritik randevu saat 21.45’te.
Ay-Yıldızlılar'ın Ukrayna'ya karşı ise bariz üstünlüğü göze çarpıyor. Rakibimizle hazırlık maçlarıyla birlikte 6 kez karşılaştık ve 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi elde ettik.
ZAFERLERİN ADRESİ KONYA
Türkiye, Konya'daki 42 bin kişilik statta 4. maçına çıkıyor. Milli Takımımız, Letonya beraberliği ile ayak bastığı statta yakın zamanda hafızalara kazınan unutulmaz zaferlere imza attı. Konyalı futbolseverlerin muhteşem desteğiyle Hollanda ve İzlanda galibiyetleri sonrası Euro 2016 vizesini almıştı. Şimdi de yine tribünleri dolduracak coşkulu 42 bin futbolseverle birlikte Ukrayna önünde gruptaki ilk zaferimizi kazanmanın peşindeyiz.
EKİMDE 32 GALİBİYET
Türkiye bugüne kadar çıktığı 542 maçın 87'sini Ekim aylarında oynadı. Ekim ayı maçlarında 32 galibiyet, 19 beraberlik alırken, 36 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.
- 06 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:52
- Eren'in yanına Gomez
Toplam 39
Yorum
ahmet Mustafacim sen maclari ya izlemiyorsun ya da yanlis maclari izliyosun :) Besiktas hakkiyla gecen yil sampiyon oldu . Bu yilda en iyi Bjk
- Başakşehir farkı
Toplam 2
Yorum
Hoca Türkiyenin tartismasiz en iyi hocasi. Belki Senol Hoca ile kiyaslarsaniz tartisiriz. Geri kalanlar ile konusmam dahi
- Golü attı sustu
Toplam 4
Yorum
FERDİ ÖZTÜRK Arkadaşlar insanoğlu nankördür bırakın şurda bir kaç yıl daha oynasın Kaptanın hakkıdır Galatasaraya bu kadar üst seviyede hizmet veren birisi form tutmadı diye yerden yere vurmak nankörlüktür Galatasarayda çok gereksiz insanlar top koşturdu futbolla alakası olmayan insanlar ilk 11 e çıktı Selçuk inan hem galatasarayın hemde milli takımın değerli oyunculaından takımı sırtlayan emektar oyunculardan biridir emeğe saygı gösterelim Selçuk inan futbolculuk kariyeri bitsede Galatasaraya hizmet etmesi gereken önemli kişilerdendir takımın kimyasını takımın iskeletini oluşturacak hem tecrübe hemde bilgiye sahip birisidir.
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