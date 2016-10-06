Grupta iki maç daha var









İzlanda- Finlandiya ve Kosova-Hırvatistan maçları da oynanacak. Ayrıca bugün D ve G gruplarında da 3'er karşılaşma oynanacak. Tamamı 21.45'te başlayacak maçlarda Cüneyt Çakır, D Grubu'nda Avusturya- Galler mücadelesini yönetecek. Milli Takımımız'ın grubunda bugün saat 21.45'tevemaçları da oynanacak. Ayrıca bugün D ve G gruplarında da 3'er karşılaşma oynanacak. Tamamı 21.45'te başlayacak maçlarda FIFA kokartlı hakemimiz, D Grubu'nda Avusturya- Galler mücadelesini yönetecek. 06 Ekim 2016, Perşembe Güncelleme: 23:02 Etiketler: Futbol, FIFA