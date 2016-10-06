 Grupta iki maç daha var – Fotomaç – 06 Ekim 2016
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    06 Ekim 2016, Perşembe
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    Grupta iki maç daha var

    Grupta iki maç daha var
    Milli Takımımız'ın grubunda bugün saat 21.45'te İzlanda- Finlandiya ve Kosova-Hırvatistan maçları da oynanacak. Ayrıca bugün D ve G gruplarında da 3'er karşılaşma oynanacak. Tamamı 21.45'te başlayacak maçlarda kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, D Grubu'nda Avusturya- Galler mücadelesini yönetecek.
    1. 06 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:02
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