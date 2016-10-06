 ‘Galibiyete çıkacağız’ – Fotomaç – 06 Ekim 2016
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    06 Ekim 2016, Perşembe
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    ‘Galibiyete çıkacağız’

    ‘Galibiyete çıkacağız’
    Ukrayna teknik direktörü Andriy Shevchenko, 'ye galibiyet için geldiklerini söyledi. Shevchenko, "1 puan alırsak buna da 'hayır' demeyiz. Her rakip, her zaman sahaya galibiyet için çıkacaktır. Biz de maça galibiyete çıkacağız. 1 galibiyet, 2 beraberlikten çok daha iyidir" dedi. Ünlü eski futbolcu 'da oynadığı dönemde teknik direktörlüğünü yapan Fatih Terim'le çok iyi dost olduğunu da belirtti.
    1. 06 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:41
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