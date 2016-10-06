 Fatih Terim’le 129. maç – Fotomaç – 06 Ekim 2016
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    06 Ekim 2016, Perşembe
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    Fatih Terim’le 129. maç

    Fatih Terim’le 129. maç
    Direktörü Fatih Terim, Ukrayna maçıyla birlikte tam 129. kez sahaya çıkacak. Milliler, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 128 maçta biri hükmen olmak üzere 66 galibiyet, 31 beraberlik, 31 yenilgi aldı.
    1. 06 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:05
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