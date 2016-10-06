Erman Toroğlu'dan penaltı yorumu

Dakikalar 33'ü gösterdiğinde Emre Mor sağ taraftan ceza sahasına girdi. İki rakibini geçen Emre rakibinin sert müdahalesine maruz kaldı. Bu pozisyonda penaltı bekledik ancak hakem aynı görüşte değildi. Maçın tartışma yaratan pozisyonunu A Spor yorumcusu Erman Toroğlu değerlendirdi. İşte Toroğlu'nun penaltı yorumu:





"Bizim aleyhimize verilen penaltı tartışmasız penaltı. Çok alakasız bir müdahale yapıldı orada ve direkt ayağa yapıldı."



"Emre Mor'un yerde kaldığı diğer iki penaltı pozisyona gelirsek ilkinde vermem. İkincisi de penaltı değil çünkü rakip oyuncu çok net geldi topu vurdu. Topu attı.

"Emre'nin ikinci pozisyonda topa sahip olma şansı olsaydı penaltı diyebilirdik ama defans oyuncusu vurunca iş bitiyor. Burada penaltı olmaz."

İlk yarıyı da değerlendiren Toroğlu, "Pres yapamıyoruz. Hava hakimiyetleri bizden iyi. Oyunun temposu, direksiyon onların ellerinde. Şut atamıyoruz, pas yapamıyoruz. Hücuma gidiyoruz onlardan eksiğiz, defansa geliyoruz onlar bizden fazlalar sanki. Bir türlü balansı tutturamıyoruz. İlk yarının sonunda bulduğumuz gol onları gerecek. Emre'yi ceza sahasına sokmamız gerekiyor. Penaltı kazanabiliriz. Adamlar Emre'yi çözmüş. Top Emre'ye geldi mi 3 kişiyle baskı yapıyorlar ikinci hareketini bekliyorlar." ifadelerini kullandı.