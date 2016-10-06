"Dualarım hep onlarla"
Arda Turan, A Milli Futbol Takımı'nın bu akşam oynayacağı Ukrayna maçında millilere başarılar diledi.
"Dünya Kupası yolunda Milli Takımımıza sonsuz başarılar dilerim. Allah yardımcıları olsun, dualarım hep onlarla."
Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Arda Turan'ı 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu maçları olan Ukrayna ve İzlanda karşılaşmalarının kadrosuna almamıştı.
- 06 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 17:36
- Efsane isimleri geride bıraktı
Toplam 1
Yorum
Muhammed bence en güzel golü fenere attı bjk li olarak bizi teğet geçti yoksa bize atacaktı
- Hanya’yı Konya’yı gösterin
Toplam 2
Yorum
TAYFUR Birde Konyanın çocuğunu alsaydı Terim o zaman gör coşkuyu
- Akıllar Wesley Sneijder’de
Toplam 2
Yorum
austin son maçta 2. yarı şunu gördük ki topu sneijder sol tarafa öyle sıkıştırıyo ki oyun alanının tamamını kullanamıyoruz..son maçta alanın her yerinin kullanılması oyunun rahatlamsınıda neden oldu ama işte göbek çok boştu bu kez de ..
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