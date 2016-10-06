Amorti: 2-2

İlk yarının büyük bölümünde üstünlüğü elinde tutan konuk ekip 2-0 öne geçti. 45+1. dakikada Ozan Tufan'ın golüyle Millilerimiz soyunma odasına moralli girdi.

İkinci yarıya Ay Yıldız'lı ekibimiz değişikliklerle başladı. Enes Ünal ve Hakan Balta'ın yerine Tolga Ciğerci ile Kaan Ayhan oyuna dahil oldu.

80. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun penaltı golü ile A Milli Takımımız beraberliği sağladı. Son dakikaları büyük heyecana sahne olan mücadelede 2 frikik atışını gole çeviremeyen Millilerimiz mücadeleden 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.

UKRAYNA PENALTI İLE ÖNE GEÇTİ

24. dakikada Ceza alanı içi sağ çaprazında topla buluşan Artem Kravets, Ömer Toprak'ın yaptığı müdahale sonrasında yerde kaldı ve hakem Manuel Grafe tereddüt etmeden penaltı noktasını gösterdi. Penaltı kararından sonra hakeme şiddetli itirazlarda bulunan Caner Erkin sarı kart gördü. Penaltı atışı için topun başına geçen Andriy Yarmolenko sol ayağıyla Volkan'ın sağına doğru etkisiz bir şut çekti. Volkan, doğru köşeyi tahmin etsede müdahalesi yetersiz kaldı ve top Babacan'ın altından ağlarla buluştu.

FARK 2'YE ÇIKTI

İlk golden sadece 3 dakika sonra savunmamızın arkasına atılan uzun pasta topla buluşan Andriy Yarmolenko, göğsüyle topu indirdi. Ardından pasını sağından bindirme yapan Artem Kravets'e gönderdi. Ceza sahası içi sol çaprazında kaleci ile karşı karşıya kalan Artem Kravets, sol ayağıyla Volkan'ın sağına doğru şutunu çekti ve topu filelerle buluşturdu.

OZAN'DAN HAYAT ÖPÜCÜĞÜ

45+1'te Millilerimiz Ozan Tufan'ın golüyle farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan köşe vuruşu için topun başına geçen Hakan Çalhanoğlu, ortasını altıpasın önüne doğru gönderdi. O noktada Ozan Tufan iyi yükselip kafa vuruşunu yaptı ve topu ağlara göndermeyi başardı.

CENK DİREĞE TAKILDI

70. dakikada Ukrayna yarı alanında topla buluşan Hakan Çalhanoğlu hızla ileri katetti. Rakiplerinden sıyrılıp pasını solundaki Cenk Tosun'a aktardı. Cenk, ceza alanı içi sol çaprazından sol ayağıyla çok sert bir şut gönderdi ancak top direkten döndü.

VOLKAN BABACAN'DAN HARİKA KURTARIŞ

Maçın 75. dakikasında Evgen Konoplyanka'nın pasıyla ceza yayının hemen sağında topla buluşan Serhiy Sydorchuk sağ ayağıyla çok sert bir şut çekti. Ancak Volkan Babacan zorda olsa bu şutu kurtarmayı başardı.

PENALTIDAN BERABERLİĞİ SAĞLADIK

80.dakikada sağ taraftan içeriye doldurulan topu önüne indirmek isteyen Cenk Tosun, Taras Stepanenko tarafından düşürüldü ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına duran top ustası Hakan Çalhanoğlu geçti. Sağ alt köşe direğine doğru net bir şut çeken Hakan, kaleci ve topu ayrı köşelere gönderdi ve Milli Takımımızı beraberliğe taşıdı. Kalan dakikalarda gol olmayınca maç 2-2 berabere sona erdi.



TRİBÜNLER TAMAMEN DOLDU

Konya Büyükşehir Torku Arena'daki maça futbolseverler büyük ilgi gösterdi. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nın tribünleri karşılaşma öncesi tamamen dolarken, stadı çevreleyen tribünler kırmızı-beyaz renklerle süslendi.

Stadın çatısına 45 Türk bayrağı asılırken, seyirciler için de koltuklara 42 bin bayrak bırakıldı. Stadın dışındaki aydınlatma direklerinde de 3 metre eninde 5 metre yüksekliğinde 50 bayrak kullanıldı.

Yaklaşık 300 Ukraynalı taraftar da kendilerine ayrılan bölümde takımlarını desteklemek için yerini aldı.