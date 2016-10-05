Ukrayna’ya 'Tiki-Taka'
Fatih Terim öğrencilerine, “Top bizdeyken minimum 5 pas yapmanız gerekiyor. Sonrasında pozisyon bulamıyorsak 10-12 hatta fazlası olabilir” talimatını verdi.
Milli Takımımız'da gözler 2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde karşılaşacağı kritik Ukrayna maçına çevrilirken, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim rakibi mercek altına alıp analizini tamamladı ve hazırladığı imha planını futbolcularına ezberletmeye çalışıyor. Terim'in topun sürekli milli takımımızda kalmasını sağlayacak bir oyun planı üzerinde durduğu, Barcelona gibi pasa dayalı ünlü sistemi 'Tiki- Taka'yla Ukrayna'yı yıkmayı düşündüğü belirtildi. Ukrayna maçının anahtar kelimesinin 'seri ve ayağa pas' olduğu öğrenilirken, rakibi 'direnç ve fizik gücü yüksek bir takım' diye özetleyen Terim, oyuncularından saha içerisinde sürekli seri pas yapmalarını ve bu şekilde rakibin direncini kırmaları gerektiğini vurguladı.
UKRAYNA DİRENÇLİ TAKIM
Terim, Ukrayna'nın Euro 2016'da gol atamadan kalesinde 5 gol görerek elenmesine karşın, oynadığı maçlarda oyun çözülene kadar yüksek direnç ortaya koyduklarının altını çizerken, oyuncularından sabırlı şekilde doğru pozisyonu kovalamalarını istediği ifade edildi. İmha planında pasın en önemli unsur olduğunu işaret eden başarılı çalıştırıcı öğrencilerine, "Savunmadan çıkarken ya da top bizde iken ilk etapta minimum 5 pas yapmanız gerekiyor. Sonrasında pozisyon bulamıyorsak 10-12 hatta daha fazlasını yapabilirsiniz" talimatını verdi.
SHEVCHENKO'DAN GÖZDAĞI
Ukrayna teknik direktörü Andriy Shevchenko, Kosova ve Türkiye maçlarından galibiyet istediklerini belirtip gözdağı verdi. Ünlü teknik adam, "6 puan istiyoruz. Puan kaybını aklımızdan bile geçirmiyoruz. Türkiye'yi ciddiye alıp, Kosova'yı almıyoruz diye bir durum yok. İzlanda maçı öncesinde de söyledim; her takım sürpriz yapabilir, bu gruptan Dünya Kupası'na gidebilir" diye konuştu.
MİLLİLERİN PROGRAMI
BUGÜN 17.45: Fatih Terim ve bir futbolcunun basın toplantısı
BUGÜN 18.30: Konya'da idman
YARIN 21.45: Türkiye-Ukrayna maçı
7 EKİM CUMA 16.00: İzlanda'ya uçuş
8 EKİM CUMARTESİ 21.00: Fatih Terim ve bir futbolcunun basın toplantısı
8 EKİM CUMARTESİ: 21.30: L'Vollur Stadı'nda idman
9 EKİM PAZAR 21.45: İzlanda-Türkiye maçı
10 EKİM PAZARTESİ 01.45: Türkiye'ye dönüş
UKRAYNA DİRENÇLİ TAKIM
Terim, Ukrayna'nın Euro 2016'da gol atamadan kalesinde 5 gol görerek elenmesine karşın, oynadığı maçlarda oyun çözülene kadar yüksek direnç ortaya koyduklarının altını çizerken, oyuncularından sabırlı şekilde doğru pozisyonu kovalamalarını istediği ifade edildi. İmha planında pasın en önemli unsur olduğunu işaret eden başarılı çalıştırıcı öğrencilerine, "Savunmadan çıkarken ya da top bizde iken ilk etapta minimum 5 pas yapmanız gerekiyor. Sonrasında pozisyon bulamıyorsak 10-12 hatta daha fazlasını yapabilirsiniz" talimatını verdi.
SHEVCHENKO'DAN GÖZDAĞI
Ukrayna teknik direktörü Andriy Shevchenko, Kosova ve Türkiye maçlarından galibiyet istediklerini belirtip gözdağı verdi. Ünlü teknik adam, "6 puan istiyoruz. Puan kaybını aklımızdan bile geçirmiyoruz. Türkiye'yi ciddiye alıp, Kosova'yı almıyoruz diye bir durum yok. İzlanda maçı öncesinde de söyledim; her takım sürpriz yapabilir, bu gruptan Dünya Kupası'na gidebilir" diye konuştu.
MİLLİLERİN PROGRAMI
BUGÜN 17.45: Fatih Terim ve bir futbolcunun basın toplantısı
BUGÜN 18.30: Konya'da idman
YARIN 21.45: Türkiye-Ukrayna maçı
7 EKİM CUMA 16.00: İzlanda'ya uçuş
8 EKİM CUMARTESİ 21.00: Fatih Terim ve bir futbolcunun basın toplantısı
8 EKİM CUMARTESİ: 21.30: L'Vollur Stadı'nda idman
9 EKİM PAZAR 21.45: İzlanda-Türkiye maçı
10 EKİM PAZARTESİ 01.45: Türkiye'ye dönüş
- 05 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:35
FOTOMAÇ GÜNDEM
- RvP doğruyu gördü
Toplam 8
Yorum
007 adam oynamak istemiyor..koşuşundan anlarsın ya adamın sahadaki hali tavrı beni yollayın diyo..
- Beşiktaş’tan Fernandao bombası!
Toplam 50
Yorum
serdarbaba bence bjkya tam gerekli olan topcu oyun sistemine uyar patlar gider demedi demeyin
- Karşıma çıkma çalımı yersin
Toplam 14
Yorum
öğretici amrabatı seyrettim hafta sonu , premier ligde önüne gelene basıyordu çalımı , vuruyordu kırbacı , yapıyordu asisti .......
Ukrayna’ya 'Tiki-Taka' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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