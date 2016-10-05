Ukrayna Milli Futbol Takımı Konya'da
2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda yarın Türkiye ile karşılaşacak Ukrayna Milli Futbol Takımı, Konya'ya geldi.
Ukrayna, Türkiye maçının hazırlıklarını bu akşam Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
Teknik direktör Andriy Shevchenko, antrenman öncesi statta basın toplantısı düzenleyecek.
- 05 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 14:10
- İki maçta 70 bin taraftar
Toplam 4
Yorum
Aslan Bilet fiyatlarinin düsürülmesi tabiki etkendir,ama taraftari stadyuma ceken alinan güzel sonuclardir.Kim görmek istemez EREN'in attigi golü
- Veli’nin hedefi Ocak’ta dönmek
Toplam 4
Yorum
Memur adam Biz Beşiktaşız düşene bir tekmede biz vurmayız, tutar elinden kaldırırız. Veli sen çalış biz her zaman senin arkandayız.
- 4-4-2’ye dönüş
Toplam 12
Yorum
asıl format 4-4-1-1 eren ilerde podolski hemen arkasında..... elmanderli kadro da böyleydi....
Ukrayna Milli Futbol Takımı Konya'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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