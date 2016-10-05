 Ukrayna Milli Futbol Takımı Konya'da – Fotomaç – 05 Ekim 2016
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    05 Ekim 2016, Çarşamba
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    Ukrayna Milli Takımı Konya'da

    Ukrayna Milli Futbol Takımı Konya'da

    2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda yarın ile karşılaşacak Ukrayna Milli Takımı, Konya'ya geldi.

    Özel uçakla Konya Havalimanı'na gelen Ukrayna Milli Takımı kafilesi, buradan otobüsle konaklayacağı otele geçti.

    Ukrayna, maçının hazırlıklarını bu akşam Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

    Teknik direktör Andriy Shevchenko, antrenman öncesi statta basın toplantısı düzenleyecek.

    1. 05 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:10
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