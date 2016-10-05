Tolga mı Ozan mı?
Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, orta sahada Ozan Tufan ve Tolga Ciğerci arasında seçim yapacak
Fatih Terim, Ukrayna ve İzlanda maçlarının kadrolarını da kafasında hemen hemen netleştirdi. Kaleyi Volkan Babacan'a teslim edecek olan tecrübeli teknik adam, stoperde Ömer Toprak ve Hakan Balta'ya görev vermeyi planlıyor. Savunmanın sağında Şener, solunda ise Caner formaya yakın isimler. Orta alanda Mehmet Topal'ın yeri kesin. Ancak Terim, Topal'ın yanında Ozan Tufan'ı mı, Tolga Ciğerci'yi mi oynatacağı konusunda kararsızlık yaşıyor.
KANATLARDA 'ŞEN'LİK VAR
En ileri uçta Cenk Tosun'u, hemen arkasında Hakan Çalhanoğlu'nu oynatmayı planlayan Terim'in en büyük kozları ise kanatlar... Sezona çok formda başlayan F.Bahçeli Volkan Şen ile müthiş yeteneklere sahip Emre Mor, sağ ve sol kanatta yapacakları bindirmelerle Ukrayna karşısında en önemli hücum silahlarımız olacak.
- 05 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 18:59
- Bu sene hangi takım şampiyon olur?
Toplam 49
Yorum
Yavuz Yüzde yüz Fenerbahçe.Eğer hakemler maçlara etki etmezse.Rakipler hakemlerle maç alırken F.Bahçe bu yıl hakemler tarafından doğrandı
- Sakata gelmeyelim
Toplam 2
Yorum
bjk advers Seni ve takımı asıl sakata getirecek olan Quaresma ve özellikle de Olcay'a olan bağlılığın .
- Eren'in yanına Gomez
Toplam 29
Yorum
BEYAZ gelsin bizden yana bir sorun yok,besiktasin sampiyonlugunu,eren ile beraber kutlarlar:)
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