Tolga mı Ozan mı?

Fatih Terim, Ukrayna ve İzlanda maçlarının kadrolarını da kafasında hemen hemen netleştirdi. Kaleyi Volkan Babacan'a teslim edecek olan tecrübeli teknik adam, stoperde Ömer Toprak ve Hakan Balta'ya görev vermeyi planlıyor. Savunmanın sağında Şener, solunda ise Caner formaya yakın isimler. Orta alanda Mehmet Topal'ın yeri kesin. Ancak Terim, Topal'ın yanında Ozan Tufan'ı mı, Tolga Ciğerci'yi mi oynatacağı konusunda kararsızlık yaşıyor.

KANATLARDA 'ŞEN'LİK VAR

En ileri uçta Cenk Tosun'u, hemen arkasında Hakan Çalhanoğlu'nu oynatmayı planlayan Terim'in en büyük kozları ise kanatlar... Sezona çok formda başlayan F.Bahçeli Volkan Şen ile müthiş yeteneklere sahip Emre Mor, sağ ve sol kanatta yapacakları bindirmelerle Ukrayna karşısında en önemli hücum silahlarımız olacak.