Tek yetkili Terim
Futbol Federasyonu Başkanvekili Ali Dürüst net konuştu: Fatih Terim, TFF’nin yetkilendirdiği en üst düzeydeki kişidir. O konuştuğunda TFF’nin ayrıca açıklama yapmasına gerek yok.
Spor kamuoyunun günlerdir tartıştığı A Milli Takım kadrosu ve Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile ilgili Futbol Federasyonu Başkanvekili Ali Dürüst önemli açıklamalarda bulundu.
Milli Takım sorumluluğu görevini de yürüten Dürüst, birçok konu hakkında konuştu. İşte Dürüst'ün öne çıkan sözleri: "Oyuncuların aldığı primler belli. Futbolcuların ne prim aldığıyla ilgili bir liste yapmam. Yönetim kurulu kararı ile yatırılan paralardır."
KADROYU O SEÇER
"Fransa'da takımlaydım ve Tümer Metin ile Burak Yılmaz arasında bir kavga görmedim. Tümer Metin kamp döneminde milli takıma çok yardımcı olmuştur. Fatih Terim, TFF tarafından yetkilendirilmiştir ve kadro seçimi ona aittir. Terim, TFF'nin yetkilendirdiği en üst düzeydeki kişidir. Kendisi federasyon adına konuşuyor. O konuştuğunda TFF'nin ayrıca açıklama yapmasına gerek yok."
'ARDA'NIN OLMAMASI BENİ ŞAŞIRTMADI'
Barcelona'da forma giyen Arda Turan'ın ayyıldızlı kadroya alınmamasıyla ilgili de konuşan Ali Dürüst, "Hırvatistan maçı öncesi de Arda yoktu. Alınmamasına şaşırmadım, niye şaşırayım! Teknik olarak hoca, kendi değerlerine göre yorum yapmış, takım seçmiş. Niyetlerimiz iyi. Milli takıma hizmet etme amacındayız" diye konuştu.
Milli Takım sorumluluğu görevini de yürüten Dürüst, birçok konu hakkında konuştu. İşte Dürüst'ün öne çıkan sözleri: "Oyuncuların aldığı primler belli. Futbolcuların ne prim aldığıyla ilgili bir liste yapmam. Yönetim kurulu kararı ile yatırılan paralardır."
KADROYU O SEÇER
"Fransa'da takımlaydım ve Tümer Metin ile Burak Yılmaz arasında bir kavga görmedim. Tümer Metin kamp döneminde milli takıma çok yardımcı olmuştur. Fatih Terim, TFF tarafından yetkilendirilmiştir ve kadro seçimi ona aittir. Terim, TFF'nin yetkilendirdiği en üst düzeydeki kişidir. Kendisi federasyon adına konuşuyor. O konuştuğunda TFF'nin ayrıca açıklama yapmasına gerek yok."
'ARDA'NIN OLMAMASI BENİ ŞAŞIRTMADI'
Barcelona'da forma giyen Arda Turan'ın ayyıldızlı kadroya alınmamasıyla ilgili de konuşan Ali Dürüst, "Hırvatistan maçı öncesi de Arda yoktu. Alınmamasına şaşırmadım, niye şaşırayım! Teknik olarak hoca, kendi değerlerine göre yorum yapmış, takım seçmiş. Niyetlerimiz iyi. Milli takıma hizmet etme amacındayız" diye konuştu.
- 05 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:32
FOTOMAÇ GÜNDEM
- RvP doğruyu gördü
Toplam 8
Yorum
007 adam oynamak istemiyor..koşuşundan anlarsın ya adamın sahadaki hali tavrı beni yollayın diyo..
- Beşiktaş’tan Fernandao bombası!
Toplam 50
Yorum
serdarbaba bence bjkya tam gerekli olan topcu oyun sistemine uyar patlar gider demedi demeyin
- Karşıma çıkma çalımı yersin
Toplam 14
Yorum
öğretici amrabatı seyrettim hafta sonu , premier ligde önüne gelene basıyordu çalımı , vuruyordu kırbacı , yapıyordu asisti .......
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